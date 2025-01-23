高鐵春節估湧132.9萬人次　爆量將啟動「台鐵、客運聯合疏運」

▲高鐵春節期間預估將湧進132.9萬旅次。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵春節疏運今(23日)正式展開，疏運期12天內加開380班次列車，提供2258班次列車的旅運服務，截至今上午8時止，已有132萬9千人次訂票，高鐵今年首度在台中站成立前進指揮所，一旦人潮過多，將與台鐵、客運攜手啟動「聯合疏運」機制。

過往中秋疏運高鐵曾發生自由座旅客擠爆情況，由於今年春節高鐵預料將湧進將近133萬人次，疏運面臨考驗。

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台灣高鐵公司表示，高鐵除投入最大運能，全力協助旅客順利返鄉外，今年更在交通部協助下，首度於台中站成立前進指揮所，針對自由座人潮進行即時監控，並與台鐵以及國道客運保持橫向聯繫，當人潮過多時，將啟動「聯合疏運」機制，適度將高鐵台中站的旅客，移轉搭乘台鐵或國道客運的加班車。

此外，為加強服務自由座的旅客，高鐵公司表示，春節疏運期間已規劃47班次行駛南港—台中、停靠沿途各站之區間列車，均配置8節自由座車廂，以更大運能服務往返台中以北區間之旅運需求。

同時，建議旅客多加利用「T-EX行動購票」App，購買當日自該站出發的自由座車票，或持悠遊/一卡通聯名信用卡直接感應進站搭乘自由座，節省購票時間。

針對預計搭乘自由座的旅客，台灣高鐵也建議，旅客前往車站前，即先查詢高鐵企業網站首頁最新消息的「車站人潮資訊」燈號，預估等候時間，高鐵公司將即時、持續依照各站等候自由座人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段，節省等候時間。

由於新春期間飲宴聚會較多，台灣高鐵也呼籲旅客適量飲酒，避免發生酒後失序行為，若發現旅客於車站或列車上有影響其他旅客之言行，已不適合繼續旅行者，將依《旅客運送契約》拒絕運送。