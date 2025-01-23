「預算很辛苦！」韓國瑜送駐美代表處紅包加菜金　大使超感動

▲韓國瑜送加菜金，讓俞大㵢感動表示，「院長謝謝你！」（圖／李彥秀提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜所率跨黨派代表團昨結束行程。韓國瑜與駐美人員聚餐時特別表示，代表處預算不夠、因此送加菜金，這讓駐美國代表處俞大㵢大使感動驚呼，「謝謝！謝謝！院長謝謝你！」畫面相當暖心。

韓國瑜美東時間21日在駐美國代表處俞大㵢大使等人陪同下，率代表團前往美國聯邦眾議院及參議院大廈拜訪，共計會晤了24位美國眾議院「國會台灣連線」核心成員及跨黨派重要友台參議員，對深化台美國會交流具重要意義。

而韓國瑜事後在媒體記者會上分享駐美代表處三天以來的心得，「用立委用得很兇，我們起的比雞早、跑的比馬快，但我們肩負國人的期待，再多辛苦勞累都不重要，為台美交流奠定基礎比較重要」，韓國瑜最後也感謝祝福，「再次謝謝訪團團員、台灣同胞、幕後工作者，也祝中華民國和美國，國運昌隆」。

韓國瑜也說，「由於慶賀團要趕搭飛機回台北，沒辦法陪代表處同仁共進年夜飯，所以立法院準備了一個紅包，代表我們對代表處的祝福，希望幫代表處所有同仁來加菜」，隨即便拿出一個紅包加菜金，也讓俞大㵢在場感動直呼，「謝謝！謝謝！院長謝謝你！」韓國瑜也說，「我們知道代表處預算非常辛苦」。