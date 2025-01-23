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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀禮距川普僅25公尺！　韓國瑜談訪美成果是「爆大紅盤」

▲韓國瑜談訪美成果。（圖／李彥秀提供）

▲韓國瑜談訪美成果。（圖／李彥秀提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜率祝賀團，赴美參加川普的總統就職典禮。在離開華府前夕與媒體茶敘時，韓國瑜今天以「爆出大紅盤」及「突破」形容此行成果，自己與美國各州州長、各軍種高階人員及外交使節團一同觀禮，距離川普「大概只有25公尺左右」；他也幽默的比喻，祝賀團跨黨派的協商 「比平常我跟黃國昌、 傅崐萁及柯建銘愉快很多很多！」

為慶賀川普（Donald Trump）宣誓就職美國總統，立法院長韓國瑜率國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，民眾黨立委陳昭姿訪美，而此行參訪團成員原本無法在室內觀禮，但駐美代表處臨時取得入內觀禮資格，是台美關係上的突破。

祝賀團在昨（22日）下午離開華府前夕與當地媒體茶敘，韓國瑜以「爆出大紅盤」及「突破」形容此行成果。他此行也與美國各州州長、各軍種高階官員、外交使節團一同觀禮，也拜會國會議員及川普政府主管亞洲及台美事務的官員。

韓國瑜坦言，原本憂心慶賀團連入場觀禮的資格都沒有，但最終他與駐美代表俞大㵢都能進入國會遊客中心觀禮，距離川普「大概只有25公尺左右」。

韓國瑜說，慶賀團與負責亞洲部門的行政官員，以及分屬民主黨及共和黨的智庫坦率且深入地交換意見，聚焦台美關係、台灣安全及雙邊科技、商業、教育及文化等可能的突破。此行讓祝賀團感受最強烈的是，美國國會跨黨派對台灣的支持強度。韓國瑜強調，各黨派一條心，「把所有拳頭化成一個拳頭」一致對外，好好推動台美關係。

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