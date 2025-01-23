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遭陳菁徽點名「知名綠營側翼」　施景中錯愕：絕不會與朋友為敵

台大婦產科醫生施景中及團隊救人，7萬網友感動泛淚。（圖／翻攝自Jin-Chung Shih臉書）

▲台大婦產科仁醫施景中。（圖／翻攝自Jin-Chung Shih臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

國民黨20日於粉專製圖，痛批台大婦產科仁醫施景中是「綠營側翼」惡意造謠。對此，施景中今（23）早在臉書貼出同為婦產科醫師、現為國民黨立委陳菁徽在立院稱他為「知名側翼」的截圖。並錯愕表示，幾天前兩人才在同一個場合碰面還熱絡打招呼，強調自己絕不會與朋友為敵，「下次見面我一樣裝做若無其事，伸出溫暖的手，我們也都會為婦女安全繼續努力。」

施景中認為，自己並不知名、也不是側翼，大多數的時候、特別是在婦產科的場合，「我（們）可能還是主流」。他坦言在看完陳菁徽的影片後有點錯愕，因為在幾天前，兩人才在同一個場合碰面，還熱絡地打招呼，後來要找對方敬酒，陳已先行離開。

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施景中回憶，「記得她還來台大找過我，將她的新書書稿交給我，我還為她出版的第二本書寫序（也可能是掛名推薦，時間很久已經忘了）。」自己和陳菁徽的母親黃昭順委員也見過面，「10多年前她來婦產科學會好幾次為我們送暖。她很高，講話輕柔有禮，對她印象不錯。」

施景中說，在「夾手珍」事件發生時，有些同仁嘲笑黃昭順委員，自己都會制止他們，「說黃委員其實是個不錯的人」。

針對此次突然被點名是綠營側翼，施景中有感而發地說，政治只是一時的，「無論如何，我絕對不會與我的朋友為敵。下次見面我一樣裝做若無其事，伸出溫暖的手，我們也都會為婦女安全繼續努力。」

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