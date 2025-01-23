爆「政委林明昕密會柯建銘談救濟」　張斯綱曬照轟：合謀毀憲亂政？

▲張斯綱爆料政務委員林明昕密會民進黨團總召柯建銘。（圖／翻攝自Facebook／張斯綱）

記者郭運興／台北報導

《憲訴法》覆議案遭到立法院否決後，民進黨團總召柯建銘22日表示，黨團已經準備好暫時處分的補充資料與釋憲，待總統賴清德公告後，就會馬上向司法院遞交聲請。對此，國民黨台北市議員張斯綱今（23日）貼出兩張「政務委員林明昕密會柯建銘」照片，他表示，揭穿大陰謀，兩人恐怕是想要搶在《憲訴法》生效前，討論補充理由以使大法官對不具效力的法令作出裁定，行政院、民進黨團蛇鼠一窩，不但羞辱行政中立，還合謀毀憲亂政？令人不齒。

張斯綱表示，憲訴法修法爭議，行政院提出覆議但遭立法院否決，民進黨團總召柯建銘昨天舉行記者會，表示會後就要送暫時處分、釋憲的資料到司法院，但記者會後約10分鐘，又忽然表示22號不送了，要等賴清德總統公告後，再向司法院遞交。

張斯綱指出，柯建銘之所以這麼遲疑，就是因為柯建銘的資料論點，是從行政院政務委員林明昕而來，林明昕何許人也？他是前司法院長許宗力愛徒，還是賴清德欽點接任的行政院政務委員。

張斯綱認為，林明昕在這次憲法訴訟法修法爭議中提出「預防性權利救濟」的概念，企圖為綠營另闢救濟途徑，但此論點卻在法界引發爭議，根本就是自創法學，丟臉至極，可能就是因為學理真的太爛，才導致柯建銘在記者會後不敢送件。

張斯綱也曬出照片表示，事實上，根據線報提供的照片，1/21日晚上晚間8時至9時15分，柯建銘辦公室進出許多律師，就是為了記者會鋪陳，包括一起開記者會的律師陳鵬光還有另一位律師方瑋晨，然而卻看到林明昕也赫然在出入的人群中。

最後，張斯綱強調，聲請釋憲標的為「已生效法令」，只要尚未經總統公告即未生效的法令，即不在釋憲標的範圍；林明昕晚上密會黨團大老柯建銘，恐怕是想要搶在憲訴法生效前討論補充理由以使大法官對不具效力的法令作出裁定，行政院、民進黨立法院黨團蛇鼠一窩，不但羞辱行政中立，也是真真正正的毀憲亂政，令人不齒。

▼張斯綱爆料政務委員林明昕密會民進黨團總召柯建銘。（圖／翻攝自Facebook／張斯綱）