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屏警春節交通疏導措施報你知　輕鬆出遊沒煩惱

▲屏東縣警局春節交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警局春節交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今年春節連假自1月25日起至2月2日，長達9天，預估大量旅遊及返鄉人(車)潮湧入屏東。為此，警方針對易壅塞路段、觀光景點及活動會場周邊道路皆規劃交通疏導崗及「交通快速疏導部隊」加強疏導，確保民眾快樂出遊、順暢返家。

▲屏東縣警局春節交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警局春節交通疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏鵝公路(台1線及台26線)為前往墾丁與臺東主要道路，為有效疏導大量車潮，屏東縣警局連假期間啟動台1線、台17線及台26線智慧號誌交控系統，以長綠號誌紓解車流，當車流量超過道路容量，則啟動台1線南下或北上調撥車道，提高車流紓解效率。

而依往年春節連假車流分析，初一至初三為屏鵝公路南下車流高峰，初三下午北上車流開始湧現、初四北上車流則達最高峰，為確保車流順暢，1月29、30及31日上午進行台1線水底寮至內獅路段南下調撥車道，1月31下午視北上車流狀況機動實施台1線楓港至枋山路段北上調撥車道；另2月1日實施台1線楓港至枋山路段及台1線水底寮至內獅路段雙點北上調撥，並規劃「交通快速疏導部隊」於各重要路段來回巡梭，迅速排除交通事故及機動疏導。

針對本縣「熱帶農業博覽會」、「屏東燈節」及年貨大街等活動與熱門觀光景點，本局於活動及景點周邊重要路口均規劃有專責警力，除適時以手控號誌紓解車流外，同時引導行人穿越馬路，並視車流狀況機動實施交通管制，墾丁大街於1月29日至2月1日每日18至22時實施「人車分流」疏導措施，墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路，請用路人假期出遊依循現場員警及義交指揮，穿越馬路時也請行走行人穿越道，確保安全。

屏東縣警局局長戴台㨗呼籲，駕車前請注意自身及檢視車輛狀況，切勿疲勞駕駛及酒後駕車，並請將車輛停放於停車場，勿違規停車而影響其他用路人權益，隨時收聽警廣(FM93.1)及注意沿路CMS資訊看板，掌握即時路況及替代道路資訊，以維護行車安全及順暢。

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