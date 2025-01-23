今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

▲送神日有6大禁忌。（圖／資料照／記者林世文攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是每年農曆12月24日的「送神日」，清水孟國際塔羅小孟老師分享送神日6大禁忌，像是不行說壞話和吵架；此外，也不可以「倒爐」，否則可能衰整年。

►送神日習俗

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送神一般會準備的供品有三牲、水果5樣、甜粿、甜湯圓、紅龜粿、酒或水三杯、香燭一對以及花一對，紙錢則有壽金、刈金、馬甲。

►祭拜方法

祭拜方式為先將供品放上神桌，點燃蠟燭後請神明來享用食物，接著可以拿香在廚房拜拜，請灶王爺到神桌用餐，祈求回到天庭後，為自己與家人多美言幾句。

需要注意的是，想要更有誠意的話，可以在廚房多準備一份牲禮來祭拜，拜完和燒完紙錢後再放鞭炮，讓灶神熱鬧回天庭。若住的地方不可以放鞭炮，也可以在廚房播放鞭炮的音樂聲代替。

►清屯順序

送完灶神後，接著就要開始清屯，順序是到佛桌燒香，稟告神明與祖先說即將開始清屯，第一步先清理神像，因為神明最大；第二步清理神明香爐；第三步清理祖先牌位；第四步清理祖先香爐；第五步清理佛桌；第六步清理擲杯。

►不可以倒爐

清理神明與祖先的香爐時，可以拿全新的湯匙舀起香灰，再放入濾網裡。而濾網要放在香爐上方，再舀起香灰，這個動作是要過濾掉香灰中的硬塊，再把好的香灰放回香爐裡，最後抹平象徵平安圓滿。

絕對不可以「倒爐」，也就是將香爐中的香灰直接倒出來，代表好運被倒光，全家會衰一整年。最後倒進去的香灰要抹平，因為這樣象徵平安圓滿。

►初四記得接神

俗謂「送神早，接神晚」，因此接神大部分都在下午4時後，要準備三牲、四果、酒、菜碗、甜點、壽金、刈金和甲馬。

►祭拜地點

祭拜地點一般在神明桌，如果家中沒有擺神明廳，也可以在廚房爐灶上，或在餐桌上來祭拜。

►送神日禁忌

1、不可以說壞話吵架



送神日是吉日，最好在前兩天都不要吵架，以免灶王爺一去不回，或到天庭說家裡是非。

2、送神不可以太晚



今年祭拜最佳時間為早上7時至11時，太晚拜灶神，會讓灶王爺來不及回天庭，因此越早拜越好。

3、神像、香爐、祖先牌不要亂搬動



清屯完的神像、香爐、祖先牌位位置不可亂放，務必歸位。

4、不宜直接用水清洗佛像與牌位



不宜直接用水清洗佛像與祖先牌位，以免觸怒神明與祖先，導致家運不順。

5、送神完再開火



送神日要讓神明好好休息，因此最好送完神後再開火。若非得開火，建議開小火，並保持好心情。

6、清屯不宜有負面情緒



清屯時千萬不要有負面情緒，因為神明與祖先容易感受到負面磁場，因此建議清屯時保持愉悅的心情。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。