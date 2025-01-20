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今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

▲▼冬天,寒流,冷空氣,低溫,降溫,冷高壓,禦寒,冷氣團。（圖／記者林敬旻攝）

▲大寒天氣寒冷。（示意圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「大寒」，清水孟國際塔羅小孟老師表示，大寒是24節氣中最後一個節氣，同時大寒也代表最寒冷的時節已經到來，過了大寒就是「立春」；他也分享6項禁忌，像是別激烈運動，以及生肖屬「龍、鼠、羊」和射手座、水瓶座、雙子座偏財運旺。民俗專家柯柏成則說，可用紅、紫色元素的衣物來增加運勢。

►大寒禁忌

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1、切忌食生冷食物

吃太多冰冷食物容易手腳冰冷，寒氣太重，也容易引發頭痛、氣血不順。

2、大寒不宜過早外出

大寒天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服。

3、忌運動激烈

大寒天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈；此外，大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵，容易感冒身體不適。老人也容易有心血管疾病發生，因此大寒應避開過量運動。

4、注意睡覺時間

俗話說「秋冬養陰」，而一天晚間9時就是陰氣開始，因此大寒後最好早睡晚起，睡眠時間長才能補足精氣，讓身體不斷活化。

5、少喝酒

大寒天喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時，體溫會極速下降，輕者感冒，重者容易使人失溫猝死。

6、暖氣不宜過強

有在使用暖氣的朋友，不宜在大寒節氣裡開過強，以免皮膚乾燥，導致乾癢傷害角質層。

►大寒偏財運生肖星座

TOP 3 屬羊：偏財獲利

大寒開始容易在偏財運方面，獲得獲利的機會跟好運，像是突然得到中獎資格，不小心中更多獎金，因為別人的幫忙，而讓本身資產投資得到更多利益。

更有機會得到別人或家人的資金贊助，或受到別人的好意和支持，都比較偏向於無意的情況下，而出現的好運。建議下注威力彩或大樂透前，多吃綠色蔬菜，因羊吃草，說不定會讓你財運滾滾。

TOP 2 屬鼠：靈感創意

大寒可運用更多的靈感和創意，表現在工作和生活中，能帶來更多的機會和成功，從而提高收入和財務狀況。

此外，豐富創意能提高工作效率，也能幫助享受更好的生活和放鬆自己，有助於擴展社交圈子及財務來源，帶來更多機會和成功，從而提高財務狀況。買威力彩、大樂透前，可在右手綁一條紅線再下注，說不定能因此賺到大錢。

TOP 1 屬龍：正偏財多

正偏財宮在本身積極努力狀態下，而有穩定且持續的薪資成長，像工資上漲、業務獎金獎勵提升、副業大幅成長、客戶量增加、專案提升等情況。

另外，想買威力彩與大樂透的人，記得下注前多吃玉米或地瓜，代表黃金！說不定會因此發大財。

►3星座偏財運旺

射手座、水瓶座、雙子座

►財神位

住家辦公室北方

►財運時辰

17：00－20：00

►大寒穿「紅、紫」轉運

柯柏成在臉書說，大寒起開運的物件可以用紅、紫色的衣物點綴，例如圍巾、手套或口罩，根據些子法的原理，開運物件都是四兩撥千斤的槓桿效應，把自己穿得像聖誕老人那樣反而又太過了，過年期間要打家庭麻將的，就可以試試看這個方法，從大寒起就用些紅、紫色元素的衣物，來為自己增加運勢。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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關鍵字：

大寒小孟老師柯柏成

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