今「六星連珠」命理師示警易地震　1小時後真發生！4星座小心

記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師表示，今天是「六星連珠」，易有地震。結果發文一小時後，真的發生規模6.4地震，讓網友驚呼「太準」。他也提醒，雙子座、金牛座、牧羊座、雙魚座今起至下周一要小心謹慎。

▼嘉義規模6.4地震撼全台。（圖／氣象署）



[廣告]請繼續往下閱讀...

小孟老師周一深夜11時8分在臉書表示，六星連珠指的是太陽系中的火星、木星、金星、土星、天王星及海王星，當六星連珠發生時容易造成恐慌、壓力、地震、災害。

結果小孟老師發文提醒1小時後，今天凌晨0時17分，嘉義縣大埔鄉發生規模6.4強震，全台有感，該地震深度9.7公里，屬極淺層地震，最大震度為6弱。許多網友驚呼，「好準」、「會不會太準，我看了下時間，這篇發在地震前沒多久。」

小孟老師也提醒，4星座本周要小心謹慎：

第一沖雙子座

雙子座需要特別注意自己的身體健康，如果過去有舊疾或隱疾，這段時間可能會復發或出現新的健康問題。建議在這段時間多關注身體狀況，有任何不適應立即就醫。

第二沖金牛座

金牛座要格外注意出行安全，這段時間可能會增加交通事故，或意外跌倒的風險。建議在外出時保持警惕，謹慎駕駛，注意腳下安全。

第三沖牡羊座

牡羊座要提防小人和謠言，這段時間可能會有不實八卦或流言出現，影響人際關係。此外，如果身邊有人發生爭執或不愉快，最好保持中立，不要貿然介入。

第四沖雙魚座

雙魚座在財務方面要特別謹慎，這段時間進行股票或基金投資，可能會有套牢的風險。同時在購物時要記得貨比三家，避免買到價格過高的商品。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

