超商「傘架被亂丟飲料杯」　他一見韓國人！萬人秒懂：太有禮貌

▲傘架一秒變飲料架，原因超展開。（圖／tzuwei0113提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

可愛的誤會！一名男網友透露，看到超商雨傘架上出現3個飲料杯，當下以為是有人亂丟垃圾，結果真相太有趣，是韓國遊客所置放的，他們以為是飲料架。文章曝光後，網友紛紛笑回，「因為韓國飲料架就真的長這樣哈」、「第一次看到，太可愛了吧」、「原來傘架可以這樣用啊！」

一名男網友在Threads表示，某天在超商門口看到雨傘架上，放了3杯飲料，當下原PO一頭霧水，以為有人故意亂丟垃圾，結果真相神展開。

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原PO解釋，原來是韓國遊客所放，他們以為店外的雨傘架是「飲料架」，才會先放置上面，才再進到店內消費，讓原PO笑稱此舉真可愛。

文章引來3萬人點讚笑稱，「這個誤會有點可愛」、「因為韓國飲料架就真的長這樣哈」、「第一次看到，太可愛了吧」、「不曉得他們知道這是放傘的時候，會是怎樣的表情」、「千萬不要拿起來喝了捏」、「忽然覺得他們也太有禮貌了！好可愛」、「台灣好像只有部分服飾店會提供飲料食物架」、「很適合！沒毛病」、「只要有一個人放，後面就會跟著放」、「原來傘架可以這樣用啊」。

有內行人幫解釋，「在韓國服裝店前面真的會有這種架子讓人放飲料，避免客人帶飲料進去弄髒衣服，沒放的話，店員還會要你去放好才能繼續逛」、「在韓國有些禁止帶飲料的店門口會有類似的架子吧」、「沒錯！韓國百貨公司的衣服店前面都有這個」、「在韓國有些店家飲料要放店外，這畫面好有趣喔」。

本文獲原PO授權

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