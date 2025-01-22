一堆機車「繳費單貼滿不繳」　她超不解！網曝原因：居然不知道

▲後扶手都是繳費單。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

就怕繳費單逾期未繳，不少人會使用自動扣繳！而一名女網友直呼，在路上看到不少機車後扶手被釘了一圈繳費單，讓她感到非常疑惑「都貼滿了，還不去繳費？」文章曝光後，引來千名網友回應，「居然有人不知道可以自動扣款，而且還可以打折」；也有人說「這樣比較不會被喬車」。

一名女網友在《路上觀察學院》表示，在路上常看到機車後扶手被釘了一圈繳費單，「都貼滿了，還不去繳費？路上還蠻多人這樣的，好想知道為什麼？」

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文章曝光後，一票網友笑虧，「證明自己有乖乖停在停車格，沒有違規停車的證據」、「為什麼我都是紅單，不是繳費單」、「我朋友說這樣比較不會被喬車」、「停車單的戰績表現」、「我也是都不拔，有種蒐集的感覺」、「停車單也是一種驕傲」、「怕釘書針傷了他的玉手」、「這種車使用率高，竊賊不喜歡」。

對此，內行網友解釋，其實信用卡自動、行動支付扣繳超方便，「自動信用卡扣款，我根本沒在看單子」、「一種是老子就不繳，一種是老子有自動扣款」、「停車單可以直接手機付款很快，不過這些紙不順手清一下...真的很難看」、「居然有人不知道可以自動扣款，而且還可以打折」、「因為繳費不用單子（直接超商或手機繳款就好了）+懶得拔」、「繳費可以去超商補單就好，很多人是在收集各種顏色」。