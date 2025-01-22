　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一堆機車「繳費單貼滿不繳」　她超不解！網曝原因：居然不知道

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲後扶手都是繳費單。（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／劉維榛報導

就怕繳費單逾期未繳，不少人會使用自動扣繳！而一名女網友直呼，在路上看到不少機車後扶手被釘了一圈繳費單，讓她感到非常疑惑「都貼滿了，還不去繳費？」文章曝光後，引來千名網友回應，「居然有人不知道可以自動扣款，而且還可以打折」；也有人說「這樣比較不會被喬車」。

一名女網友在《路上觀察學院》表示，在路上常看到機車後扶手被釘了一圈繳費單，「都貼滿了，還不去繳費？路上還蠻多人這樣的，好想知道為什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，一票網友笑虧，「證明自己有乖乖停在停車格，沒有違規停車的證據」、「為什麼我都是紅單，不是繳費單」、「我朋友說這樣比較不會被喬車」、「停車單的戰績表現」、「我也是都不拔，有種蒐集的感覺」、「停車單也是一種驕傲」、「怕釘書針傷了他的玉手」、「這種車使用率高，竊賊不喜歡」。

對此，內行網友解釋，其實信用卡自動、行動支付扣繳超方便，「自動信用卡扣款，我根本沒在看單子」、「一種是老子就不繳，一種是老子有自動扣款」、「停車單可以直接手機付款很快，不過這些紙不順手清一下...真的很難看」、「居然有人不知道可以自動扣款，而且還可以打折」、「因為繳費不用單子（直接超商或手機繳款就好了）+懶得拔」、「繳費可以去超商補單就好，很多人是在收集各種顏色」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
海馬電纜全斷　數發部緊急記者會
林秉樞父喊「入監前身體沒有異狀」：我的孩子我清楚
總統府發內部致歉信　員工、軍警、弱勢的禮金禮盒取消
鈕承澤最快年後出獄！　花監：他情緒穩定
女士官才升職遭削頭亡！　檢偵訊命案現場4軍官
快訊／10:13台南規模3.7地震　3縣市有感
蝦皮智取店18家失守127萬！　7賊蕭美琴家外落網起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

體育署預算被砍11億？媒體曝「僅刪約17萬」：洪總被帶風向了

探索青埔未來生活想像　打開H(to)城市誌

嚴防變種M痘！疾管署修改處置流程：疑染第1分支病毒需住院隔離

「他們只是讓預算回歸正常！」陳沂：沒人比國民黨更懂什麼是亂編

快訊／台南2分鐘連3震！10:15規模3.6地震　最大震度2級

快訊／10:13台南規模3.7地震　「3縣市有感」最大震度2級

一堆機車「繳費單貼滿不繳」　她超不解！網曝原因：居然不知道

詐騙新招！LINE「開1功能」　銀行存款瞬間被盜光

春節有強冷空氣「上看寒流」　小年夜最濕冷

震不停「餘震破70起」　氣象署：還會持續1到2周

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

【泰格與雪兒】J人跟P人出國

規模6.4強震搖晃35秒　阿里山突冒「一束光」陷入黑暗

【嘉義6.4強震】室友驚醒一把抱住嚇壞的她！懷中安慰man爆

規模6.4強震全台狂搖！ #阿里山 「突冒一束閃光」陷入黑暗

張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分

體育署預算被砍11億？媒體曝「僅刪約17萬」：洪總被帶風向了

探索青埔未來生活想像　打開H(to)城市誌

嚴防變種M痘！疾管署修改處置流程：疑染第1分支病毒需住院隔離

「他們只是讓預算回歸正常！」陳沂：沒人比國民黨更懂什麼是亂編

快訊／台南2分鐘連3震！10:15規模3.6地震　最大震度2級

快訊／10:13台南規模3.7地震　「3縣市有感」最大震度2級

一堆機車「繳費單貼滿不繳」　她超不解！網曝原因：居然不知道

詐騙新招！LINE「開1功能」　銀行存款瞬間被盜光

春節有強冷空氣「上看寒流」　小年夜最濕冷

震不停「餘震破70起」　氣象署：還會持續1到2周

女星「劈腿6富商」懷孕了！　無人肯認爸未婚生娃…他丟8大線索

全天候洗腎80kg暴增134kg！　林秉樞父心痛曝兒病程「一度死了」

比發紅包還誘人！中華電信新春狂拿優惠攻略　大手筆抽北歐極光之旅與百項豪禮

台馬海纜全斷　數發部緊急記者會「啟動備援、2月底前修復」

昔說黃國昌參選就不角逐黨魁　蔡壁如：「報名」也是種溝通方式

體育署預算被砍11億？媒體曝「僅刪約17萬」：洪總被帶風向了

急診被問哪不舒服突暴怒　他嗆3護理師「醫院了不起喔」下場慘了

蔡英文：「民主制度」可以解決問題　改革更需要執政者的勇氣

深圳首條海底隧道通車　截彎取直路程從半小時縮短為7分鐘

探索青埔未來生活想像　打開H(to)城市誌

狗媽媽叼凍僵寶寶到獸醫院求助　醫生測得微弱心跳緊急搶救！

生活熱門新聞

女大生欠賭債「肉償」　男友心碎：已睡6次

快訊／嘉南一夜4震！05:30台南4.6地震、震度4級

北市女確診漢他病毒！今年國內首起

快訊／00:27台南南化區規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

今明「全台有雨」　過年最冷時間曝

中正紀念堂轉型要喊卡了　在野黨要求：儀隊回堂內

詐團用LINE玩新招「誘開啟1功能」銀行存款被盜光

檳榔西施恐絕跡！　「辣妹」淚訴辛酸

快訊／03:42嘉義阿里山規模4.8「極淺層地震」　最大震度4級

檳榔西施將絕跡！　半數檳榔攤倒閉「230萬人失業」

阿嬤提早給孫紅包　結果「真的紅了」

嘉南6.4強震兩周前他就示警　專家解釋「地震光」

快訊／2縣市低溫特報！輻射冷卻影響　急凍跌破10度

紫南宮借4億回收7億　主委笑答郭台銘還金價

更多熱門

相關新聞

高雄驚悚車禍！汽機車相撞騎士噴飛

高雄驚悚車禍！汽機車相撞騎士噴飛

高雄大寮區區永芳路今（21）日13時41分發生一起車禍事故，一輛白色自小客車與機車相撞，自小客車失控衝進田裡，機車騎士及乘客受傷送醫。至於肇事原因尚待進一步釐清。

花蓮癌末男辦生前告別會　送嶄新機車伴愛妻

花蓮癌末男辦生前告別會　送嶄新機車伴愛妻

Yamaha「XMAX300」新年式升級

Yamaha「XMAX300」新年式升級

對撞機車！救護車起火　28歲女騎士不治

對撞機車！救護車起火　28歲女騎士不治

KTM發表全新白＆黃牌滑胎車

KTM發表全新白＆黃牌滑胎車

關鍵字：

機車後扶手繳費單

讀者迴響

熱門新聞

即／林秉樞病危！父忍痛簽下放棄急救

大火吞新莊豪宅工地　居民聞惡臭

女大生欠賭債「肉償」　男友心碎：已睡6次

林秉樞病危！父曝「難救活」控北所：未及時送醫

快訊／嘉南一夜4震！05:30台南4.6地震、震度4級

林秉樞暴打高嘉瑜入獄！傳病危「葉克膜搶救」　監所回應了

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行

江坤俊突宣布「最後門診」證實離開

北市女確診漢他病毒！今年國內首起

快訊／00:27台南南化區規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

今明「全台有雨」　過年最冷時間曝

即／花監北檢銜接通報作業待確！鈕承澤回家過年無望

中正紀念堂轉型要喊卡了　在野黨要求：儀隊回堂內

年薪300萬不動產銷售　遭嬌妻戴綠帽

網紅實測「2000元刮刮樂中獎率」傻眼了！

更多

最夯影音

更多

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面