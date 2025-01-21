拚半年「24歲成為店長」卻挨酸！GU正面回應　網讚：這才是好企業

▲GU日前發布徵才文章。（圖／翻攝自官網）

記者曾筠淇／綜合報導

近日知名服飾店「GU」發布徵才文，並貼出一張圖，是板橋大遠百店的店長「24歲成為經營者」。然而該文一出，卻被網友狂酸，對此，GU也正面回應，「我們相信年齡與性別，從來不是侷限夢想與發展的羈絆」。

「GU」11日發布徵才文，透露板橋大遠百店的店長迅速學習經營者思維，從基礎業務成長到管理層面，「24歲的她在半年內晉升店長」。

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然而文章一出，卻有網友開酸。讓其他網友看不下去，直呼「留言區的台男連GU儲備幹部都當不上，但看見女人有成就馬上眼紅造黃謠」、「有些人連留言都能流露窮酸味也是不容易，自己要什麼就自己努力很難嗎」、「有人有能力在24歲當店長，也有一堆巨嬰，不知道幾歲了還只會在留言區嘴臭」、「別簡單幾句、躲在背後就否定他人的能力跟努力好嗎」、「女性成為管理職就跟你們男性成為管理職一樣，憑什麼有女性成為管理職的時候要被男性言語騷擾、酸？因為你們當不成嗎」。

對此，「GU」也在20日回應，他們在晉升店長的過程中，會經過至少6位不同部門的主管審核評鑑，是明確且公開的，他們肯定這位店長的付出，「我們相信年齡與性別，從來不是侷限夢想與發展的羈絆」。

「GU」也呼籲網友理性發言，「切勿輕率臆測或影射發言，以免不慎誤觸法網」。「GU」的正面回應，被轉貼至Threads上，有網友也大讚GU的回覆很優質，「這才是一個好的企業該有的格局」、「這才是一間連鎖公司應該要有的公關素質」。

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