整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」　店員結帳傻眼：不要亂買好嗎

▲原PO驚訝直呼，超多韓國人去逛西門家樂福。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

根據觀光署統計，今年1至5月來台的韓國旅客已突破45萬人次，位居來台的第3大客源國。而一名網友觀察發現，西門家樂福常常湧入韓國觀光客，讓他好奇背後原因？文章曝光後，網友熱心解釋，除了24小時營業且能退稅，加上在觀光區交通便利，韓國人超愛買鳳梨酥與黑人牙膏。

一名女網友在《Threads》納悶求問，為何西門町的家樂福「整間店都是韓國人？」讓他實在摸不著頭緒。

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底下網友也透露，韓國遊客也超愛買黑人牙膏，「真的！他們都在伴手禮區搬很多盒...台灣人不會買的鳳梨酥品牌，很想跟他們說：拜託去買旁邊架上的小潘」、「韓國人超愛去那間，還買黑人牙膏，超可愛」、「他們會買三點一刻跟黑人牙膏」、「曾經在那邊看過2個韓國小姐推了半車的黑人牙膏，有夠誇張的」、「家人是導遊專帶韓國人，說都會去那邊順便逛西門町，而且那間還可以退稅」、「那邊是韓國來臺灣的新手友善區，而且24H」。

有人則笑虧，「買零食呀！台灣人去泰國還不是狂去Big C」、「猶如首爾站的樂天超市為什麼都是台灣人意思一樣」、「一部分是因為西門町那邊是觀光區，在交通上很便利，加上家樂福是量販店很好買糖果餅乾伴手禮，有點類似台灣人去韓國會去樂天買伴手禮一樣，桂林家樂福的日本人也蠻多的」。

一名前店員也路過解答，「曾經的桂林家樂福收銀路過...我每次幫韓國人結帳都會提醒他們不要買某家又很難吃的鳳梨酥，每個人都在那邊給我10盒、20盒在搬，說是韓國旅遊書跟部落客介紹的...不要亂買好嗎」。