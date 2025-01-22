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「女生冬天1穿搭」好看又保暖！惹怒他　全場砲翻：有點常識好嗎

▲▼行人,路人,低溫,上班族,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO質疑女生為何要穿光腿神器。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

天冷想漂亮出門，許多妹子就會穿上「光腿神器」！不過一名男網友質疑，不懂為何有女生愛穿光腿神器，「連腿都不能坦誠相見了嗎？」該文章曝光後反而惹怒妹子們，「女生穿什麼關你屁事？腿醜是詐欺，所以不能穿褲襪？」並解釋其實就是膚色褲襪，「想在冬天穿短裙短褲之類，那就是很好的搭配，很保暖」。

一名男網友在Dcard以「女生為什麼要穿光腿神器」為標題發文，他以嘲諷的語氣直呼，「現在臉化妝就算了，連腿都不能坦誠相見了嗎？」

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文章曝光後，引來網友反噴，「女生穿什麼關你屁事？腿醜是詐欺，所以不能穿褲襪？那你可以不要穿褲子嗎？不然這麼小不也是詐欺？」「你問的問題聽起來像，為什麼要穿衣服」、「沒人要特地穿給你看...想多了」、「你每天穿不超過膝蓋的短褲在10度左右騎車上班就知道為什麼了，惦惦不要吵」、「那是褲襪...怎麼會有連腿不能坦誠相見的想法，你這輩子只會穿短褲外出嗎」、「夏天的時候可以看看有沒有女生願意穿」。

一票妹子解釋，膚色保暖襪真的是冬天穿搭神物，「因為那是保暖用的」、「那是保暖用的...有點常識好嗎」、「當天的穿搭就是適合露腿的，但是很冷，就穿光腿神器保暖」、「因為很冷啊」、「你可以10度穿短褲在外面晃試試」、「想穿裙子又怕冷的時候穿的，保暖用」、「就只是膚色的褲襪，也讓整體穿搭好看」、「就刷毛的褲襪呀，若還是想在冬天穿短裙短褲之類，那就是很好的搭配，很保暖」。

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►不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖　網推：寒流騎車可穿

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