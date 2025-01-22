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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

昔說黃國昌參選就不角逐黨魁　蔡壁如：「報名」也是種溝通方式

▲▼民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡壁如。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如，而今（22日）上午9時為連署首日，得達到300黨員支持才能達標，並預計在2月8日和2月14日舉辦2場政見發表會。被問到之前稱若黃國昌出來參選、自己就不會選，改變心意原因為何？蔡壁如22日受訪時稱，本來想先好好溝通，但黃國昌忙，所以另一種溝通方式就是報名。

蔡壁如22日上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪，主持人王淺秋詢問，想找黃國昌溝通什麼？蔡壁如表示，本來想溝通很重要的事，也就是前黨主席柯文哲設下的「兩年條款」接下來怎麼辦，以及2026議題，要如何讓民眾黨站穩腳跟。

蔡壁如提及，兩年條款是柯文哲留下來的誠信問題，但秘書長周榆修卻在節目上暗示「要不要執行」，導致社會上討論沸沸揚揚，所以自己想詢問黃這2件事，「不過現在講這也沒用，就是很可惜，沒有機會當面坐下來溝通。」

會後，蔡壁如接受媒體訪問，被問到之前曾說黃國昌出來選、自己就不會選，後來為何改變心意？蔡壁如回應，本來想說跟黃國昌好好先溝通，後來因為黃國昌也忙，「忙的話，另一種溝通方式就是報名，所以後來我就在上週五（1月17日）最後一刻，想說報名之後，我們還是能繼續溝通。」

媒體追問，如果有和黃國昌聯繫上，有可能跟黃協調一人參選？蔡壁如直言「當然啊！」不過，媒體再度詢問，會不會參選到底？蔡壁如說，既然已經報名了，這週也審核資格通過，「讓一個民主政黨可以蓬勃發展，我覺得有人出來參選，也對我們黨是正向發展。」

至於先前曾說不戀棧權位，是否代表若柯文哲回來就讓位？蔡壁如稱「是，我在每個職位上，都不是我想要去做，或是我硬要去爭取來的，我幾乎每個職位，從台大醫院到北市府，都是柯文哲一通電話，去創黨也是告訴我到內政部申請，叫我去立法院也是一句話，再來要空降到海線參選立委也是一句話，從來就不是因為我想要有什麼頭銜，或是爭什麼職位。」

蔡壁如指出，自己想要競選民眾黨主席，也是因為身為創黨黨員之一，想為民眾黨做點什麼事，不希望民眾黨2026泡沫化，「希望只要柯文哲回來，我想我就會裸退，且會原封不動把黨還給他，我個人還是會支持他當黨主席」。

會不會希望黃國昌也做出相同承諾？蔡壁如僅說「嗯⋯我不曉得他的想法是什麼，所以這也是我一直想跟他溝通的。」媒體續問，這幾天會不會試著跟黃國昌聯絡？蔡壁如認為，「反正到2月15日之前，我想應該有機會見到面、談到話吧！希望。」

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