全天候洗腎80kg暴增134kg！　林秉樞父心痛曝兒病程「一度死了」

記者陳以昇、黃資真／新北報導

前民進黨立委高嘉瑜的前男友林秉樞對高施暴，在2023年10月入獄服刑，日前卻突然傳出病危裝葉克膜搶救中，今(22日)林父出面說明兒子病程，提及他因為治療從80幾公斤暴增到134公斤，全天候洗腎才控制住生命跡象。

▲林秉樞因施暴前立委高嘉瑜入獄服刑，日前傳出命危裝葉克膜搶救中。（圖／資料照）



林父受訪指出，兒子原本身體健壯，卻在羈押近8個月出現心臟不適，但正式入監後從未接到相關病況消息，直到2024年12月16日那天，林父前往探監時卻看到兒子變得神情呆滯、走路蹣跚，講話像是胡言亂語，聽不懂在說什麼，「那天會客等於沒有會客」。

林父難過說，會面最後3分鐘，兒子撐著頭說「爸爸請你自己要保重身體」、「爸爸我可能會比你早走，對不起」，突然趴在桌上起不來，他只能隔著窗戶目睹愛兒被拖著回到牢房，令他心碎不已。

▲林秉樞父親嘆，會面當天看到兒子胡言亂語、精神不濟相當心痛 。（圖／記者陳以昇攝）



林父知道孩子已經病的很嚴重，寫完陳情書後隔天一大早就送出，希望盡快讓兒子就醫，萬萬沒想到，12月18日下午2時50分，人在南部的他突然接到電話稱，林秉樞在急診室插管治療中，當下晴天霹靂。

林父趕到醫院後，醫生說明下午1時23分送到醫院已經休克，然後他們開始急救，判斷是感染引發敗血症，到了下午2時39分嚴重腎衰竭，2時59分停止呼吸心跳，經過5分鐘後急救才恢復微弱的生命跡象，送到加護病房。治療期間，兒子從80幾公斤胖到134公斤，現在因為裝葉克膜，還罕見24小時洗腎，約耗費1周才控制住生命跡象。

「身為父母，看到一個好端端的人，這一年多在監獄從來沒有通知過重病送醫治療，在這種情況下，我真的是不知道從何說起」林父嘆，孩子還算年輕，裝上葉克膜雖能救活但可能無法完全復原，所以他更擔心自己無法照顧他一輩子。