林秉樞病危！父喊「入監前身體檢查沒有異狀」：我的孩子我清楚

▲林秉樞父親接受訪問。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

前民進黨立委高嘉瑜先前爆出遭前男友林秉樞施暴，引發社會輿論譁然！而林秉樞2023年10月入獄服刑，21日傳出他病況危急，裝上葉克膜搶救。林父22日現身受訪稱，林秉樞入監服刑前要進行健康檢查，當時他身體檢查沒有異狀，沒想到如今卻發生這樣的事情。

林秉樞病危的消息於21日晚間曝光，林父稱去會客時發現兒子心神耗弱，明顯體力不支、胡言亂語，甚至還向他說「我很可能會比你早走，對不起」，隨後便趴在櫃台上被戒護拖走，讓他焦急不已，不久後便接到通知，兒子在插管搶救中的消息。

▲林秉樞先前到高等法院出庭畫面。（圖／記者吳銘峯攝）

林父22日接受媒體訪問時表示，兒子收押禁見將近8個月的時間，「這種事情會收押禁見8個月嗎？各位應該心理有數！」，而收押禁見後就一審宣判，兒子獲交保返家後，發現腎臟有問題就醫，但當時並未洗腎，僅需要服藥、控制飲食，可以說是醫治好了。

另外，林父指出，所有受刑人要入監的時候，都需要進行身體健康檢查，有什麼病都要查清楚，當時他身體檢查並沒有異狀，針對外傳林秉樞有在洗腎，林父稱「那是誰說的，我不知道，但是我的孩子我清楚！」