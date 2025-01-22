淡水警搏命執勤遭拖行受傷！男載女通緝犯藏毒...拒檢衝撞7車

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水警分局員警在執行巡邏勤務時，見一部小客車形跡可疑，在盤查時發現副駕駛座女子是毀損通緝犯，就在要求2人下車時，開車的男子突然加速逃逸，過程中還波及7部汽機車，其中一名員警試圖拔車鑰匙遭拖行跌倒，造成手腳挫傷，警方循線在金山區加油站逮捕2人，起獲K他命，訊後依妨害公務、傷害、毀損及毒品罪移送偵辦。

▲警方逮捕張男（紅箭頭）及毀損通緝犯謝女（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據悉，21日晚間9時許，淡水警分局竹圍派出所員警高鉦凱、李家瑞執行巡邏勤務時，在民生路攔查一部可疑車輛，發現副駕駛座26歲謝女是毀損通緝犯，員警要求2人下車，駕駛35歲張男假意配合，突然猛踩油門逃逸，高姓員警試圖鑽車內拔取車鑰匙，卻慘遭拖行跌倒，造成手腳擦挫傷，送醫後無大礙。

張男逃逸過程中還擦撞一部計程車及6部機車。警方調閱相關監視器，22日凌晨2時許，循線在金山區環金路加油站發現張、謝2人，在他們準備棄車逃逸前逮捕，起獲毒品K他命5.69公克，全案依妨害公務、傷害、毀損及毒品罪移送士林地檢署偵辦。

▼警方起獲毒品K他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼高姓員警遭拖行手腳擦挫傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼張、謝逃逸過程中波及一部計程車及6部機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）