在野黨大砍體育署預算？　黃揚明曝真實數字：審查完竣增幅36.3％

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，國民黨團合照。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院22日三讀今年度中央政府總預算，總計刪除約2075億，其中體育署預算遭砍的情況，引起外界批評。對此，媒體人黃揚明今（22日）整理體育署預算到底被刪除、凍結多少，他指出，結論是共刪減1億0152萬餘元、凍結4,500萬元，今年度（2025）審查完竣後預算為73億8,081萬餘元，而去年度（2024）預算為54億1,511萬餘元，相比預算增幅為36.3％。他強調，體育界的教練、選手不清楚審查過程與結果，因此真相釐清了就好，不需要批評。

黃揚明表示，補充事實查核資訊，教育部體育署今年（2025）單位預算到底被立法院在野黨團刪除、凍結多少？附圖為完整的整理資訊。

黃揚明指出，結論是共刪減1億0152萬餘元、凍結4,500萬元。刪減比率1.36％、凍結比率0.60％，合計共1.96％。

黃揚明再指，今年度（2025）體育署經立院審查完竣後的預算為73億8,081萬餘元，而去年度（2024）體育署經立院審查完竣後的預算為54億1,511萬餘元，因此與去年度相比，審查完竣預算增幅為36.3％。

另外，黃揚明提到，獎補助各地方政府、體育協會、學校機構等的費用，是主要支應國手、教練組訓、參賽等的經費來源。這部分，今年完全沒有刪減，只有在「推展全民運動」的獎補助費科目共計2.12億餘元預算中凍結2,000萬元。

黃揚明說，根據體育署預算書說明，被凍結的獎補助費項目用途如下，(1)輔導辦理全國性特殊體育綜合運動賽會52,000千元、(2)輔導全國性體育運動團體辦理原住民族運動與休閒活動5,800千元、(3)輔導全國性體育運動團體辦理傳統民俗運動與休閒活動3,610千元、(4)輔導全國性體育團體辦理身心障礙運動與休閒活動15,705千元、(5)輔導全國性體育運動團體舉辦休閒體育活動11,600千元。

黃揚明再說，被凍結的項目用途還有(6)推動企業聘用體育運動專業人員及參與活動（企業補助方案）34,250千元、(7)辦理國民及銀髮族體適能業務推展補助費用38,000千元、(8)補助辦理體育表演會活動1,000千元、(9)績優身心障礙選手及其教練國際賽會獎勵金50,100千元。

最後，黃揚明強調，以上，是他徹夜重聽立法院表決、並參照體育署預算書內容整理出的資訊。自己還是要強調，體育界的教練、選手都根本不清楚預算審查的過程與結果，因此真相釐清了就好，不需要批評他們。

▼媒體人黃揚明整理體育署預算刪減與凍結數字。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明，點圖放大）