控幕僚遭5名女青鳥跟騷、肉搜霸凌　翁曉玲放話將採取法律行動

▲翁曉玲辦公室主任日前深夜離開立院時，遭到數名女青鳥包圍。（圖／翁曉玲提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院院會前天挑燈夜戰審查總預算，國民黨立委翁曉玲辦公室女主任深夜離開立院時，遭數名女子包圍指控她偷拍，女主任緊急找立法院駐衛警求救，警方也當場確認她的手機相簿、垃圾桶都沒有偷拍照。翁曉玲譴責網路霸凌與跟追騷擾，「對於在社群媒體上惡意造謠、公然侮辱之人，本辦公室主任會採取法律行動 ，一切依法處理，絕不寬貸。」

翁曉玲指出，自己辦公室主任20日深夜從立院側門離開走上青島東路時，看到圍牆外有5個年輕女生疑似抗議的青鳥，不過就回頭看了一眼，竟被這群女生跟追圍了上來，大聲斥喝，要求要查看她的手機，要求她刪照片。

翁曉玲的主任見對方人多勢眾，立即走回立院側門尋求駐衛警的保護，對於被指控偷拍，女主任當場交出手機讓警方查閱，確認沒有任何偷拍照片。

翁曉玲痛批，她的主任明明是受害者，竟然在Threads上被肉搜、被造謠，而且還被網路霸凌。沒有拍照片卻被形容成是偷拍慣犯 ，「只因為她是我辦公室團隊成員，就該被綠營側翼這般羞辱抹黑嗎？」

翁曉玲強調，對於在社群媒體上惡意造謠、公然侮辱之人，會採取法律行動 ，一切依法處理，絕不寬貸。

