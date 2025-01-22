體育署預算遭砍！曾豪駒、陳冠宇都發聲　盼球員有更好待遇

▲中華隊球員陳冠宇。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

在野聯手大砍中央政府總預算2075億元，一度傳出體育署國外旅費跟出國教育訓練費遭刪減，不過實際上公務員和官員出國費用遭砍。中華隊總教練曾豪駒今出席冠軍紀念郵票發行典禮受訪表示，希望政府繼續推廣運動並提升環境，是體育人想看到的。

中華隊球員陳冠宇今出席冠軍紀念郵票發行典禮受訪表示，運動員在電視上面比賽演出，私底下的照顧其實都還蠻重要的，沒有最辛苦的訓練，就不能在比賽場上繳出亮眼成績，這部分跟一整年規劃有關係，運動員真的蠻辛苦的，希望可以受到更好待遇。

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中華隊總教練曾豪駒則說，對運動來講，都有需要推廣的時候，非常希望政府可以繼續持續去推廣，讓台灣運動環境更加提升，這是體育人想看到的，希望可以朝這部分一起去努力。

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李姿慧攝）

立法院會21日三讀通過114年中央政府總預算案，在野黨聯手大砍2075億元預算，通過預算、刪減預算皆創史上新高，不過卻傳出體育署預算的國外旅費跟出國教育訓練費遭刪減15％、約11億元，連中職台鋼雄鷹總教練洪一中也跳出來抱不平。

不過媒體人黃揚明表示，體育署今年出國旅費的預算編列為70.8萬元、教育訓練費45萬元，被統刪15％，其實是砍17萬多元，但這些出國旅費預算、教育訓練費都是給公務員和官員使用，與選手並無關聯。

洪孟楷今日則指出，中央政府確定通過的總預算2兆9200多億是史上最高，體育署預算從去年54億不減反增至今年的73億，大增19億元。

洪孟楷強調，支持運動不分朝野，拒絕任何的抹黑造謠，更不需要帶風向讓無辜的運動選手變成政府的側翼打手。