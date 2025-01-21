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水電費遭大砍　監院：撐到關燈還是繼續上班「沒電腦也不知怎辦」

▲▼監察院秘書長李俊俋 國家人權委員會副主委王幼玲 記者會 業務費遭刪減相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院秘書長李俊俋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

114年度總預算案立法院於今（21日）三讀，監察院業務費刪減幅度達96%，白委說這是廢監察院前兆。對此，監察院秘書長李俊俋表示，歡迎修憲廢掉監察院，羅智強去年3月答應要提，結果也沒有，黃國昌信誓旦旦說他會提，但他根本提不出來。李也指出，去年的水電費到十月後就付不出來，11月有解凍一百萬，剛好12月勉強繳清，今年水電費也不知道可以撐多久，撐到沒電就關燈，關燈還是要繼續上班，沒有電腦也不知道怎麼辦。

對於白委稱刪除預算這是廢監察院前兆，李俊俋表示，監察院包含院長、他跟其他委員從來沒有改變想法，要廢除監察院，透過修憲方式完全沒有意見，過去他是推動廢除監察院最積極的立委，但不能用修法、審預算方式把其他憲政機關廢掉，這不就是憲法規定的嗎？

李俊俋指出，歡迎修憲廢掉監察院，但只透過預算刪減讓其他憲政機關無法運作，不就是大法官釋字632講的內容嗎？這是憲政機關忠誠義務。國民黨從頭到尾不敢提廢考監修憲案，等到現在都沒有，羅智強去年3月答應我要提，結果也沒有，為什麼？因為這是國民黨神主牌。

李俊俋補充，黃國昌信誓旦旦說他會提，但他根本提不出來，修憲案需要29位立委一起提，民眾黨只有八位立委，怎麼提？提不出修憲案，但用擴權方式讓其他憲政機關無法運作，這樣的做法合理？這不就大法官說了不行嗎？顯然他們也不太在意。事情沒辦法處理才說移送監察院，如果不信任監察院又何必移送？

李俊俋強調，憲法規定彈劾、糾舉、審計、糾正就在監察院，如何調查公務員違法失職就在監察院，立法院不得透過擴權修法，或是刪減預算方式讓其他憲政機關無法運作，憲法訴訟法就是如此，訴訟法包含民事、刑事都是程序法，可以改變實體法本質嗎？

至於未來救濟手段，李俊俋強調，不排除釋憲，但不會走院際協商，這是明顯違憲，正在跟學者專家討論，至於三讀完後有無其他程序還不知道，包含行政院提覆議等等，監察院能做的只有這樣。

而大砍業務費後，監察院何時會完全無法運作？李俊俋表示，去年的水電費到十月後就付不出來，11月有解凍一百萬，剛好12月勉強繳清，然後全部都沒錢，前年是用第一預備金繳水電費，這兩年電費都有調漲，尤其高壓電，各行政機關都遇到問題，包含立法院，立法院編列預算是監察院6倍，沒有人審查。

李俊俋指出，今年水電費也不知道可以撐多久，撐到沒電就關燈，關燈還是要繼續上班，沒有電腦也不知道怎麼辦。

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