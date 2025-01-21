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96%業務費遭砍　監察院指柯文哲3大案難以續查：不排除打憲法訴訟

▲▼監察院秘書長李俊俋 國家人權委員會副主委王幼玲 記者會 業務費遭刪減相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院秘書長李俊俋、國家人權委員會副主委王幼玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

114年度總預算案立法院業於今（21日）三讀，監察院業務費刪減幅度高達96%，監察院表示，嚴重危害監察院業務執行，導致無法依據憲法行使職權，包含公職人員財產申報、政治獻金查核等也將全面停擺，目前進行調查中的北士科案、台智光案及魚果菜市場案等，都將因此次預算大幅遭砍，而難以繼續調查。為維護監察職權正常行使及依據憲法及法律執行各項業務，不排除提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。

監察院指出，預算審查過程違背常軌且諸多不合理及欠周延，如第254案減列監察院業務費3億1千多萬元，後修正減列50%並凍結30%，刪減及含凍結數達 1億9千多萬，又再於預算表決完成後提出撤案，提案不斷修正，可見該提案提出過於草率、有欠周延專業。

監察院強調，另有第259案，全數減列一般行政業務費用等共計9,037萬6千元，因一般行政係維持機關基本運作經費，包含水電費、通訊費、物品、租金、古蹟及廳舍檢修及養護、設備及設施養護費、陽光四法資訊系統服務費等基本維運經費，勢必造成監察院之憲政職責、公職人員財產及政治獻金等申報、裁處等業務執行，全面停擺。

監察院依據憲法、監察法、監察院組織法及陽光四法等規定行使職權，尤其政治獻金查核業務，往例皆為選舉後，於次年查核政治獻金專戶，今年將進行113年總統及立法委員選舉政治獻金查核作業，在野黨雖宣稱未刪減財產申報業務經費，但將一般行政費用、資訊系統服務費等預算大幅刪減，而讓作業系統停擺；另調查巡察業務費用全數遭刪除，將影響目前監察院現正調查之光電案、食品安全案、交通安全案等關乎國計民生的案子，因預算遭砍，而有窒礙難行之處，進而嚴重影響民生健康安全。

而且，監察院目前進行調查中的北士科案、台智光案及魚果菜市場案等，都將因此次預算大幅遭砍，而難以繼續調查。監察院監督行政機關違法失職，對中央及地方公務員，依據憲法提案糾彈，係國家最重要的他律機關。然此次預算審查結果，預算近乎刪除，致本院許多調查案件礙難進行，違失人員難以究責，立法院審查預算應本於專業，監督預算執行良寙，如以政治性報復提案及審查逕癱瘓機關運作，實感遺憾。

監察院指出，議事業務刪除國際監察事務活動，其中包含監察院經多方努力積極爭取下，於今年主辦「2025年國際監察組織澳紐及太平洋地區監察使年會(APOR年會)」，監察院自1994年以來，以中華民國監察院名義加入國際監察組織(IOI)，會籍隸屬澳紐及太平洋地區(APOR)，此為監察院長期耕耘並經多年爭取方獲得之主辦權，該預算之刪除，將導致監察院無法善盡組織會員義務，並影響我國國際聲譽。

監察院依據憲法及法律等規定行使職權，113年受理人民書狀15,344件、提出調查報告283案、成立糾正案101案、彈劾案27案，中央機關巡察計32次、地方機關計29次；受理公職人員財產申報計11,946件、各機關團體迴避彙報計1,746件、政治獻金會計報告書之申報計412案，辦理案件裁罰處分計148件，皆依憲法及相關法律規定克盡職責，如今預算被大砍，憲法賦予的職能將難以為繼。

監察院指出，依據司法院釋字第632號解釋，監察院係憲法所設置並賦予特定職權之國家憲法機關，為維繫國家整體憲政體制正常運行不可或缺之一環，確保監察院實質存續與正常運行，應屬所有憲法機關無可旁貸之職責。憲政機關應基於權力分立、相互制衡原則，使國家機關順暢運作，而非以法案擴張權力，或提出政治性報復提案無理刪減預算，致國家機關近乎停擺。各機關應遵行司法院釋字319、585、613及632號解釋意旨，實現責任政治，而非任意為之，破壞憲政體制。

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