　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遏止民進黨亂來！喊話藍白修總統選罷法　趙少康：罷免賴清德施壓

▲▼總統賴清德副總統蕭美琴出席元旦升旗典禮，賴清德發表元旦談話。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘日前拋出大罷免議題，《美麗島電子報》20日公布「民眾對大罷免潮態度」結果顯示，17.8%認為有必要、72.1%認為沒有必要。對此，前中廣董事長趙少康今（21日）表示，既然民進黨發起大罷免，國民黨想要遏止亂來，只有針對賴清德施壓，逼賴制止民進黨這場鬧劇，現在藍白過半，只要修改「總統、副總統選舉罷免法」，把需要三分之二同意改成二分之一同意，罷免案就會成立，這把火燒到頭上，罷免賴清德，看他怕不怕。

趙少康表示，國民黨的區域立委就職不滿一年，民進黨就發起大罷免，實在沒有正當性，立委做的不好，下次不選就是了，這不是4年任期到了，必須改選讓選民再次選擇的原因嗎？

趙少康表示，難怪美麗島電子報民調有72%的選民反對此時罷免立委，就算民進黨都有60%的支持者不贊成。而且民進黨就算在某選區罷成了國民黨立委，補選是誰當選都不一定，因為罷免的門檻比當選低，更何況你會罷我，我也會罷你，加加減減，最後藍綠席次可能差不多，只是勞民傷財白忙一場而已。

趙少康說，去年1月13日，賴清德總統和全國79席區域立委都是同一次選舉產生的，賴清德拿到40%的有效選票，民進黨區域立委拿到45%的選票，都不過半，民進黨憑什麼否定藍白這次選舉的結果？只有自己的選票才是選票？別人的選票都不是選票？

趙少康批評，在任何民主國家，既然國會席次不夠，就只有政黨合縱連橫或和其他政黨有誠意的協調，像民進黨這樣，雙少數還輸打贏要、死不溝通的，還真是舉世無雙，蔚為政黨政治的奇葩。

趙少康再說，既然民進黨發起大罷免，一開始還躲在民間團體的後面，國民黨沒有選擇，只能勇敢迎戰，以戰止戰，民進黨在總預算審查的不溝通、不妥協，柯建銘動輒一人獨白30、40分鐘而不協商，事後各部會大量製作梗圖捏造事實，就是在為大罷免製造環境、鋪陳氣氛。

趙少康認為，國民黨想要遏止民進黨亂來，只有針對賴清德施壓，逼迫出來制止民進黨製作的這場鬧劇，否則賴清德只是好整以暇的隔岸觀虎鬥，好像跟賴清德一點關係都沒有似的。

趙少康指出，「總統、副總統選舉罷免法」第七十條規定，要罷免總統、副總統，只要由立法院四分之一立委提案，三分之二立委同意就成案，中選會再交由全體選民投票，只要二分之一選民參加投票，其中二分之一選民同意罷免，賴清德就會被罷免。

趙少康再指，以賴清德只拿40%選票的狀況，加上他近一年來施政乏善可陳，要拿到50%的一半25%，並不是什麼難事。現在藍白立委過半，只要修改「總統、副總統選舉罷免法」，把需要三分之二同意改成二分之一同意，罷免案就會成立，這把火燒到賴清德頭上，他不相信賴清德會不在意，如果賴清德在意，作為民進黨主席及中華民國總統，不相信沒有辦法阻擋民進黨的大罷免。

最後，趙少康強調，罷免賴清德的目的是極限施壓、「罷期無罷」，不管總統、立委，現在好好把4年做好，留待3年後由選民再次決定才是正辦。

▼趙少康喊話罷免賴清德，遏止民進黨亂來。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲▼趙少康喊話罷免賴清德，遏止民進黨亂來。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／初判原因曝！女士官長當同僚面遭捲入頭部重創亡
雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候
網購打錯1個字！他下班從新竹「開車3小時」衝宜蘭取貨：太值得
總預算三讀！黃國昌：中央可用逾2.9兆　「與去年大致相符」非
開心擺拍悲劇！黑絲女遊十分…慘被火車撞噴捲鐵軌
96%業務費遭砍　監察院指柯文哲3大案難以續查
想出國換護照要搶快！　預算被砍估短缺20萬本

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

監察院：柯文哲政治獻金案調查到收尾階段　預算大砍影響結案

賴清德視察台東部隊　下令春節留守官兵：打電話回家問候家人

水電費遭大砍　監院：撐到關燈還是繼續上班「沒電腦也不知怎辦」

總預算三讀！黃國昌：中央可用逾2.9兆　「與去年大致相符」非癱瘓國家

藍委評論砍業務預算讓憲兵沒熱水　總統府：訝異表決後還混為一談

卓榮泰今南下勘災　穿台電夾克為1000億撥補被刪抱不平

96%業務費遭砍　監察院指柯文哲3大案難以續查：不排除打憲法訴訟

想出國換護照要搶快！10月後將吃緊　預算被砍估短缺20萬本

潛艦、無人機、業務費遭凍結　國防部：讓捍衛國家官兵情何以堪？

快訊／中央政府總預算三讀　大砍2075億

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

監察院：柯文哲政治獻金案調查到收尾階段　預算大砍影響結案

賴清德視察台東部隊　下令春節留守官兵：打電話回家問候家人

水電費遭大砍　監院：撐到關燈還是繼續上班「沒電腦也不知怎辦」

總預算三讀！黃國昌：中央可用逾2.9兆　「與去年大致相符」非癱瘓國家

藍委評論砍業務預算讓憲兵沒熱水　總統府：訝異表決後還混為一談

卓榮泰今南下勘災　穿台電夾克為1000億撥補被刪抱不平

96%業務費遭砍　監察院指柯文哲3大案難以續查：不排除打憲法訴訟

想出國換護照要搶快！10月後將吃緊　預算被砍估短缺20萬本

潛艦、無人機、業務費遭凍結　國防部：讓捍衛國家官兵情何以堪？

快訊／中央政府總預算三讀　大砍2075億

前美女主播控遭性騷！　被逼親吻摸身體「等他滿足才會放過我」

初判原因曝！女士官長疑太靠近進氣口　當同僚面遭捲入頭部重創亡

屬蛇春節免費遊兒童新樂園、天文館　動物園發限量造型紅包

婚後生2子又買房「月燒10萬養家」變月光族　他崩潰！網：先苦後甘

AKMU李燦赫愛上女偶像分手了　2年前爆緋聞「低調未認」悄悄情斷

監察院：柯文哲政治獻金案調查到收尾階段　預算大砍影響結案

工友打造「台灣尚勇」草皮畫！蔡其昌曝空拍圖　1.3萬人讚爆

流感潛伏1恐怖併發症！醫示警：錯過黃金72小時「恐眼歪嘴斜」

快訊／高雄愛河驚傳民眾落水！男子被救起無呼吸心跳送醫

賴清德視察台東部隊　下令春節留守官兵：打電話回家問候家人

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

政治熱門新聞

老柯不在燈卻亮了　她抓包1綠委連按3次

女地勤士官長遭「戰機進氣口吸入」　送醫搶救仍宣告不治

官校招生片喊「睡學姐旁邊」　海軍司令部急下架

柯建銘稱「地震是老天震怒」喊話罷免

想出國換護照要搶快！10月後將吃緊　預算被砍估短缺20萬本

快訊／中央政府總預算三讀　大砍2075億

進包廂看川普就職轉播　白委讚外交部

羅一鈞跪求預算遭砲轟！王必勝發聲力挺

藍白聯手凍勞保業務10億　刪勞動部近8千萬預算「陪產假也遭殃」

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

曝莊競程震後竟稱「老天怒了」　趙少康：說個笑話民進黨珍愛台灣

差點砍成1元！　藍白聯手NCC預算對半砍、數發部減列2億

立院挑燈表決總預算！王婉諭整理4亂象

陳玉珍縮手！公視改刪2300萬　「文化黑潮計畫」5案撤2案

更多熱門

相關新聞

侯友宜昔籲中央編8千萬汐止社宅預算　藍委砍1.2億嗆買不到鹽酥雞

侯友宜昔籲中央編8千萬汐止社宅預算　藍委砍1.2億嗆買不到鹽酥雞

立法院本週處理中央政府總預算案，繼上週五通過統刪939億之後，立法院挑燈夜戰，清晨總預算案已全部二讀通過，民進黨今（21日）召開記者會指出，包括災害防救、國防自主、外交拓展以及影視文化等領域都成為重災區，其中新北汐止白匏湖社宅預算，新北市府2023年才喊話盡速通過，然而通過之後，汐止立委廖先翔刪除1.2億預算，說這裡鳥不生蛋、買不到鹽酥雞，神也是你鬼也是你，廖先翔佔用國有地蓋豪宅是「龍躍良鄉」，青年住社宅就是鳥不生蛋？

民調揭7成民眾反對罷免　林濁水曝藍營5警訊：預算風暴將衝高仇恨值

民調揭7成民眾反對罷免　林濁水曝藍營5警訊：預算風暴將衝高仇恨值

賴國務機要費被刪1000萬、凍2000萬

賴國務機要費被刪1000萬、凍2000萬

柯建銘遭抓包稱強震是「老天震怒」　黃揚明：去年就失言這次又再犯

柯建銘遭抓包稱強震是「老天震怒」　黃揚明：去年就失言這次又再犯

柯建銘稱「地震是老天震怒」喊話罷免

柯建銘稱「地震是老天震怒」喊話罷免

關鍵字：

賴清德趙少康罷免選罷法民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面