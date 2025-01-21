遏止民進黨亂來！喊話藍白修總統選罷法　趙少康：罷免賴清德施壓

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘日前拋出大罷免議題，《美麗島電子報》20日公布「民眾對大罷免潮態度」結果顯示，17.8%認為有必要、72.1%認為沒有必要。對此，前中廣董事長趙少康今（21日）表示，既然民進黨發起大罷免，國民黨想要遏止亂來，只有針對賴清德施壓，逼賴制止民進黨這場鬧劇，現在藍白過半，只要修改「總統、副總統選舉罷免法」，把需要三分之二同意改成二分之一同意，罷免案就會成立，這把火燒到頭上，罷免賴清德，看他怕不怕。

趙少康表示，國民黨的區域立委就職不滿一年，民進黨就發起大罷免，實在沒有正當性，立委做的不好，下次不選就是了，這不是4年任期到了，必須改選讓選民再次選擇的原因嗎？

趙少康表示，難怪美麗島電子報民調有72%的選民反對此時罷免立委，就算民進黨都有60%的支持者不贊成。而且民進黨就算在某選區罷成了國民黨立委，補選是誰當選都不一定，因為罷免的門檻比當選低，更何況你會罷我，我也會罷你，加加減減，最後藍綠席次可能差不多，只是勞民傷財白忙一場而已。

趙少康說，去年1月13日，賴清德總統和全國79席區域立委都是同一次選舉產生的，賴清德拿到40%的有效選票，民進黨區域立委拿到45%的選票，都不過半，民進黨憑什麼否定藍白這次選舉的結果？只有自己的選票才是選票？別人的選票都不是選票？

趙少康批評，在任何民主國家，既然國會席次不夠，就只有政黨合縱連橫或和其他政黨有誠意的協調，像民進黨這樣，雙少數還輸打贏要、死不溝通的，還真是舉世無雙，蔚為政黨政治的奇葩。

趙少康再說，既然民進黨發起大罷免，一開始還躲在民間團體的後面，國民黨沒有選擇，只能勇敢迎戰，以戰止戰，民進黨在總預算審查的不溝通、不妥協，柯建銘動輒一人獨白30、40分鐘而不協商，事後各部會大量製作梗圖捏造事實，就是在為大罷免製造環境、鋪陳氣氛。

趙少康認為，國民黨想要遏止民進黨亂來，只有針對賴清德施壓，逼迫出來制止民進黨製作的這場鬧劇，否則賴清德只是好整以暇的隔岸觀虎鬥，好像跟賴清德一點關係都沒有似的。

趙少康指出，「總統、副總統選舉罷免法」第七十條規定，要罷免總統、副總統，只要由立法院四分之一立委提案，三分之二立委同意就成案，中選會再交由全體選民投票，只要二分之一選民參加投票，其中二分之一選民同意罷免，賴清德就會被罷免。

趙少康再指，以賴清德只拿40%選票的狀況，加上他近一年來施政乏善可陳，要拿到50%的一半25%，並不是什麼難事。現在藍白立委過半，只要修改「總統、副總統選舉罷免法」，把需要三分之二同意改成二分之一同意，罷免案就會成立，這把火燒到賴清德頭上，他不相信賴清德會不在意，如果賴清德在意，作為民進黨主席及中華民國總統，不相信沒有辦法阻擋民進黨的大罷免。

最後，趙少康強調，罷免賴清德的目的是極限施壓、「罷期無罷」，不管總統、立委，現在好好把4年做好，留待3年後由選民再次決定才是正辦。

▼趙少康喊話罷免賴清德，遏止民進黨亂來。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）