川普宣布美國退出世衛！陳時中直言「內部勢力已失衡」

▲行政院政務委員陳時中出席台大記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國總統川普宣誓就職後隨即簽署了行政命令，宣布美國退出世界衛生組織（WHO）。行政院政務委員、前衛福部長陳時中今（21）日受訪表示，美國退出WHO相當可惜，但是觀察近幾年來，WHO裡面的勢力失衡，或許美國認為繼續投資是不划算的，但對於台灣來說，如果加入團體和理念相近國家合作仍然是好事情。

根據外電報導，美國總統川普今天剛就職即簽署行政命令，率美國退出世界衛生組織（WHO）。此舉意味美國將在12個月內退出世衛，並停止資助世衛相關計畫。美國是世衛的最大財務來源國，所提供的資助遠超其他國家，約占世衛整體資金的18%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣多年來被拒於世衛之外，甚至連年度的世界衛生大會（WHA）都無法參與，但在美國退出的情況下，後續相關政策要如何推展備受關注。

陳時中今日中午出席台大醫院年終記者會活動被問及此事，他強調這是他個人的想法，WHO是一個在人類、全球衛生領域非常重要的單位，它累積了很久的資料和學者參與，是非常好的組織。然而美國退出，他認為當然是很可惜，「但觀察這麼久，特別是這幾年來，WHO裡面的一些勢力已經失衡了，所以美國可能覺得在這裡繼續投資不划算。」

陳時中後續受訪補充，對我國來說，參與WHO一直是我們的目標，一方面是即時獲取防疫資訊，也能掌握全球公共衛生的動態，另一方面，我方也希望能為全球衛生做出貢獻，不過，目前要加入WHO的情況非常困難，如果美國結合理念相近的國家，成立另一個衛生組織，我是樂觀其成的。

陳時中表示，能與理念相近的國家一起防疫，比起待在一個受到排擠且無法獲得正確資訊的組織要好得太多。我期待美國能夠及時把理念相近國家的全球防疫公共衛生集結，且讓台灣能參與其中，不僅能得到相關好處，也能對世界有所貢獻。

媒體追問是否意味未來WHO不再是我方優先目標？陳時中語帶保留說，這個層次並非他能回答，他僅是認為，如果有理念相近的國家，在一個有正確方向的領導下合作，他是樂觀其成的。

至於今年5月WHA召開時我國是否還會派遣世衛行動團前往當地參與周邊活動，倡議台灣應該加入？陳時中說，外交與國安單位會持續評估。