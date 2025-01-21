李富城90歲「斜槓」再升級！攻讀世新碩士班　盼結合專業與新科技

▲90歲氣象主播李富城重返校園。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／綜合報導

家喻戶曉的氣象主播李富城已經90歲，仍在線上直播報氣象，如今更以學生的身份進入世新大學傳播管理學系碩士在職專班，他希望能將自己的專業經驗與新興的傳播科技結合，讓氣象知識的傳遞與傳承更貼近現代社會的需求。

世新大學今天發布新聞稿指出，世新大學傳播管理系碩士在職專班以實務導向為核心，課程涵蓋品牌行銷、跨媒體資源整合等實用內容，並強調學員的交流與合作。

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李富城表示，選擇世新大學傳管碩專班，並非追求學位，而是為了在「第三人生」中持續探索未知。他坦言，「我對品牌行銷一直很感興趣，這是我過去從未深入接觸的領域。而世新碩專班提供的課程正好能幫助我整合過去的實務經驗，並開啟新的學習視野。」

作為氣象領域的權威，李富城並未因高齡而停下腳步，他不僅持續在線上直播氣象資訊，還親自負責影片的錄製、剪輯與上傳，展現了驚人的行動力。

李富城認為，學習和實踐是相輔相成的，透過世新碩專班的課程，他希望能將自己的專業經驗與新興的傳播科技結合，讓氣象知識的傳遞與傳承更貼近現代社會的需求，「氣象不只是科學，更是一種與大眾溝通的藝術，世新的課程讓我學習如何用更生動的方式講述複雜的數據。」

李富城特別提到，他在課堂上學習到「品牌行銷」的重要性，並從授課老師戴國良的指導中發現，自己的名字「李富城」本身就是一個強有力的個人品牌，「品牌行銷不僅是企業的核心策略，也是個人價值的展現，這些理念讓我受益匪淺。」

世新大學指出，以90歲高齡重返校園的李富城為終身學習樹立新的典範，學習旅程不僅是個人的成就，更是一種對社會的啟示。李富城也提到，學習的樂趣在於過程，而不是結果，只要有機會，他都願意去探索那些從未接觸過的事物。