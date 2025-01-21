周五雨區擴大　春節可能迎入冬最強冷空氣

▲周五東北季風來襲，北東濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(21日)將是未來一周天氣相對穩定的一天，明天(22日)水氣增多，下波冷空氣周五報到，東北季風和強烈冷氣團接力，將影響到初二(30日)，且強度不排除更強，局部最低溫下探8度。明天和周四、小年夜和除夕高山有飄雪機會。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天白天冷氣團減弱，下波冷空氣預計周五南下，周五為東北季風影響，之後冷空氣一波波南下補充，小年夜開始將有強烈冷氣團或更強冷空氣影響，這波冷空氣可能還會更強，將持續觀察；明天起水氣多，要到下周一、下周二中南部水氣才會比較少。

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今天白天冷氣團減弱，伍婉華說明，今各地晴到多雲，僅東部有零星降雨，今天是未來一周天氣最穩定的一天；明天華南水氣東移，周三、周四各地雲量增多，山區有局部短暫陣雨；周五開始東北季風南下，北部、東半部、中南部山區有零星短暫降雨，其他各地雲量多；小年夜開始強烈冷氣團影響下，北部、東半部、中南部山區有短暫降雨，除夕開始水氣少一些，但迎風面地區仍有降雨。

▲▼降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，伍婉華表示，周三、周四溫度將稍回升，不過因雲量增多，回暖不明顯，但相對未來一周是較暖和的兩天，高溫方面，北部、東半部23度，中部24度，南部26到27度。

伍婉華表示，周五受東北季風影響，小年夜有強烈冷氣團南下，且強度可能會更強一些，這波強烈冷氣團預估將從小年夜影響到初二。周五起北部、東部溫度率先下降，冷空氣源源不斷南下，中南部、花東溫度也會跟著下降，各地溫度逐日下滑，小年夜馬祖低溫約8度，金門10度、北部11度、東北部12度，其他各地約13度到14度，沿海空曠地區或近山區溫度會更低。

至於降雪方面，伍婉華說明，在溫度和水氣配合下，周三到周四、小年夜到除夕，中部以北3000公尺以上高山有機會飄雪，縱使沒有下雪，也容易出現結霜和積冰。