陸男星被綁淪豬仔！重創泰國觀光　「1.2萬間住宿」秒遭取消

▲中國大陸男演員王星赴泰拍戲遭綁架，淪為豬仔。（圖／翻攝自微博）



記者王佩翊／編譯

中國大陸男演員王星3日前往泰國試鏡，沒想到落地後隨即在泰緬邊境失聯，遭綁架到緬甸，淪為豬仔。儘管泰國警方因輿論壓力緊急介入，並成功將他救出，但是該起事件也嚴重打擊外籍旅客對泰國治安的信心，重創泰國觀光。光是近1個月內，泰國各地就被外國遊客取消了1萬2428間客房的預訂。

根據khaosod報導，王星3日赴泰國拍戲，在曼谷落地後隨即被安排搭乘專車前往現場，結果就這樣被綁架至緬甸詐騙園區，引發中國網友熱烈討論，輿論壓力持續擴大，最終中國與泰國雙方政府皆投入救援。泰國警方7日成功找到王星本人，而他也在11日搭機返回中國。

儘管王星幸運返國，但是卻也重創了中國旅客赴泰旅遊的意願。泰國酒店協會會長提安帕席·柴帕塔拉南特（เทียนประสิธิ์ ไชยภัทรานันท์）指出，王星事件嚴重打擊國際遊客對泰國的信心，自1月以來，已經有1萬2428間由外國旅客預訂的客房被取消，其中中國遊客佔4572間，非中國籍遊客則佔7856間。

被取消訂房的地區大多集中在曼谷、暖武里、清萊、春武里、清邁、普吉、喀比、素叻他尼、達府及呵叻等觀光地區。為此，業界也呼籲政府採取更積極的措施，打擊綁架犯罪行為，避免進一步危害到觀光產業。

業者認為，政府不能只是在事後偵破案件，應該要加強防範，在詐騙集團經由陸路或航空路線潛入泰國犯罪前就先採取措施。如果政府不採取任何行動，將會進一步損害外國遊客對泰國治安的信心，尤其是中國市場。

中泰雙方2024年3月1日正式實施免簽措施，使得中國赴泰旅遊熱度持續攀升。2023年中國赴泰旅客約350萬人次，而在免簽政策的推動下，2024年來到673萬人次，有明顯成長。

事發後，有業者呼籲永久取消免簽計畫，以免遭到詐騙集團濫用，但泰國觀光局局長塔帕妮·基亞派布恩（ฏาปนีย์ เกียรติไพบูลย์）強調，取消免簽不能解決問題，因此並不考慮。但泰國觀光局也考慮將目前的60天免簽停留天數縮短為10至15天，藉此打擊跨境犯罪。

泰國目標2025年訪泰中國遊客能夠突破800萬人次，而泰國旅遊與體育部長的目標則設定在880至900萬人，然而王星事件卻也嚴重打擊泰國觀光產業。