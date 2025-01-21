　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陸男星被綁淪豬仔！重創泰國觀光　「1.2萬間住宿」秒遭取消

▲▼演員星星 王星。（圖／翻攝自微博）

▲中國大陸男演員王星赴泰拍戲遭綁架，淪為豬仔。（圖／翻攝自微博）

記者王佩翊／編譯

中國大陸男演員王星3日前往泰國試鏡，沒想到落地後隨即在泰緬邊境失聯，遭綁架到緬甸，淪為豬仔。儘管泰國警方因輿論壓力緊急介入，並成功將他救出，但是該起事件也嚴重打擊外籍旅客對泰國治安的信心，重創泰國觀光。光是近1個月內，泰國各地就被外國遊客取消了1萬2428間客房的預訂。

根據khaosod報導，王星3日赴泰國拍戲，在曼谷落地後隨即被安排搭乘專車前往現場，結果就這樣被綁架至緬甸詐騙園區，引發中國網友熱烈討論，輿論壓力持續擴大，最終中國與泰國雙方政府皆投入救援。泰國警方7日成功找到王星本人，而他也在11日搭機返回中國。

儘管王星幸運返國，但是卻也重創了中國旅客赴泰旅遊的意願。泰國酒店協會會長提安帕席·柴帕塔拉南特（เทียนประสิธิ์ ไชยภัทรานันท์）指出，王星事件嚴重打擊國際遊客對泰國的信心，自1月以來，已經有1萬2428間由外國旅客預訂的客房被取消，其中中國遊客佔4572間，非中國籍遊客則佔7856間。

被取消訂房的地區大多集中在曼谷、暖武里、清萊、春武里、清邁、普吉、喀比、素叻他尼、達府及呵叻等觀光地區。為此，業界也呼籲政府採取更積極的措施，打擊綁架犯罪行為，避免進一步危害到觀光產業。

業者認為，政府不能只是在事後偵破案件，應該要加強防範，在詐騙集團經由陸路或航空路線潛入泰國犯罪前就先採取措施。如果政府不採取任何行動，將會進一步損害外國遊客對泰國治安的信心，尤其是中國市場。

中泰雙方2024年3月1日正式實施免簽措施，使得中國赴泰旅遊熱度持續攀升。2023年中國赴泰旅客約350萬人次，而在免簽政策的推動下，2024年來到673萬人次，有明顯成長。

事發後，有業者呼籲永久取消免簽計畫，以免遭到詐騙集團濫用，但泰國觀光局局長塔帕妮·基亞派布恩（ฏาปนีย์ เกียรติไพบูลย์）強調，取消免簽不能解決問題，因此並不考慮。但泰國觀光局也考慮將目前的60天免簽停留天數縮短為10至15天，藉此打擊跨境犯罪。

泰國目標2025年訪泰中國遊客能夠突破800萬人次，而泰國旅遊與體育部長的目標則設定在880至900萬人，然而王星事件卻也嚴重打擊泰國觀光產業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普2次就職「真的不一樣了」　外媒點出8年後最大變化
桃機爆人潮！一票人「預判」搶出國糗了
川普宣布「撤銷電動車補助」！大規模開採石油：我們要用力鑽
趙露思神隱20天首露面！已能重新站立走路
川普宣布美國退出WHO　陳時中直言「內部勢力已失衡」
不只退出WHO！　盤點川普上任首日簽署的行政命令
預算凍結2698億創新高！　卓榮泰：讓所有部會都要去跟立委拜
貝佐斯未婚妻「爆乳裝太吸睛」！祖克柏眼神露餡　尷尬畫面瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美裔台籍男在泰國遭綁架至柬埔寨　嫌犯是台灣人

川普2次就職「真的不一樣了」　外媒點出8年後最大變化

10台男被捕！大馬破獲8億毒品案　搜出大量槍械「如軍火庫」

10歲童想養母虐待　她氣極直接坐身上！「154kg壓頂」5分鐘害死他

加拿大驚現24殘肢「還穿跑鞋」　疑有邪教殺人儀式！驗屍官回應了

不只退出WHO！　盤點川普上任首日簽署的行政命令

防止被清算！拜登臨走前放大絕　「預防性赦免」家人和反川普人士

女突然大量掉髮差點禿頭　就醫發現「健身房器材太髒」害染病

貝佐斯未婚妻「爆乳裝太吸睛」！祖克柏眼神露餡　1秒尷尬畫面瘋傳

陸男星被綁淪豬仔！重創泰國觀光　「1.2萬間住宿」秒遭取消

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

美裔台籍男在泰國遭綁架至柬埔寨　嫌犯是台灣人

川普2次就職「真的不一樣了」　外媒點出8年後最大變化

10台男被捕！大馬破獲8億毒品案　搜出大量槍械「如軍火庫」

10歲童想養母虐待　她氣極直接坐身上！「154kg壓頂」5分鐘害死他

加拿大驚現24殘肢「還穿跑鞋」　疑有邪教殺人儀式！驗屍官回應了

不只退出WHO！　盤點川普上任首日簽署的行政命令

防止被清算！拜登臨走前放大絕　「預防性赦免」家人和反川普人士

女突然大量掉髮差點禿頭　就醫發現「健身房器材太髒」害染病

貝佐斯未婚妻「爆乳裝太吸睛」！祖克柏眼神露餡　1秒尷尬畫面瘋傳

陸男星被綁淪豬仔！重創泰國觀光　「1.2萬間住宿」秒遭取消

外交業務費50%被凍結　郭昱晴怒轟：藍白成台灣外交絆腳石

美裔台籍男在泰國遭綁架至柬埔寨　嫌犯是台灣人

十方製香廠回饋鄉里　贈送下營消防搶救器材及住警器

adidas台灣限定「珍奶SAMBA」鞋墊印微糖超萌！NB日製U1500JP精緻滿分

上個月才慶90歲！　《超時空奇俠》傳奇演員離世

遏止民進黨亂來！喊話藍白修總統選罷法　趙少康：罷免賴清德施壓

藍白聯手大砍預算！陳時中無奈：已超出政黨競爭範疇

麥當勞過年限定「金迎招財系列」明天開賣！還有2款分享盒

靠北屯造鎮案營收破百億　富華新今年聚焦高價區

快訊／台股收盤上漲33.19點　台積電持平至1120

國際熱門新聞

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

川普終止多元性別：美國政府只承認男性和女性

即／川普簽署行政命令　退出巴黎氣候協定

即／川普就職典禮現場　王定宇開箱貴賓包廂

川普就職宣布：南部邊境進入國家緊急狀態

即／台灣可以參加川普就職了！立委搭地鐵趕路中

川普辦公桌找到「拜登留下的信」！

貝佐斯未婚妻爆乳裝太吸睛　祖克柏尷尬畫面瘋傳

退出WHO！盤點川普首日簽署的行政命令

川普就職典禮科技巨頭雲集！　她超吸睛

川普就職演說　重申拿回巴拿馬運河、墨西哥灣改名

6.4強震　外媒力讚台灣「1系統」

更多熱門

相關新聞

女被世界最毒水母螫傷　心臟驟停昏迷

女被世界最毒水母螫傷　心臟驟停昏迷

澳洲昆士蘭州一名女子在泰國度假時意外被世界上最致命水母螫傷，當下感覺全身就像電流通過一樣痛苦，在醫院接受治療長達1個月以上，身上還留下恐怖傷勢。

台灣男子命喪柬埔寨　初判吸毒猝死

台灣男子命喪柬埔寨　初判吸毒猝死

狗狗超商門口痴等　不知主人病逝

狗狗超商門口痴等　不知主人病逝

10台男在馬來西亞製毒！發貨前全被抓

10台男在馬來西亞製毒！發貨前全被抓

牙齒手術出包　女舞者缺氧5分鐘喪命

牙齒手術出包　女舞者缺氧5分鐘喪命

關鍵字：

綁架泰國觀光中國旅客王星東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面