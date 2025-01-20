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狗狗「守在超商門口」拒絕離開！痴痴等待　不知主人已病逝

▲▼狗狗「守在超商門口」拒絕離開！痴痴等待　不知主人已病逝。（圖／翻攝X）

▲Moo Dang總是在超商門口徘徊，痴痴等待已逝主人。（圖／翻攝X，下同。）

記者吳美依／綜合報導

泰國呵叻府（Korat）一隻狗狗每天守在超商門口、不願離開，因為牠在等待最愛自己的主人出現，卻不知道爸爸早已病逝。

khaosod等泰媒報導，狗狗名叫Moo Dang，每天都待在亞摩市場（Yamo Market）一間7-11門口，有時開心跟路人玩耍，有時看著遠方出神發呆，有時趴在地板上睡覺，但牠總是在附近徘迴、不肯離去。

▲▼狗狗「守在超商門口」拒絕離開！痴痴等待　不知主人已病逝。（圖／翻攝X）

▲▼狗狗「守在超商門口」拒絕離開！痴痴等待　不知主人已病逝。（圖／翻攝X）

原來，Moo Dang的主人是一名男街友，以前總是帶著牠在附近擺攤、兜售商品，並且經常在這間7-11休息，一人一狗形影不離。不過，街友於2024年11月病重送醫，隨後不幸去世，而狗狗顯然不知情。

附近小吃攤老闆松紐克（Somneuk Wisetnok）受訪時說，「4年來，我總是看著Moo Dang和那位街友在一起，直到去年主人過世。但Moo Dang拒絕離開，一直睡在超商門口，好像牠在等待主人一樣。」

松紐克形容，Moo Dang個性溫順友善，深受市場攤販和消費者的喜歡與疼愛，人們常常替牠帶來食物、飲水、零食，超商老闆與員工也很照顧狗狗，甚至會帶牠去看獸醫。

Moo Dang的故事在網路和媒體瘋傳之後，被泰國民眾形容為「呵叻府的忠犬八公」，也有人積極展開行動，希望替這隻忠心的毛孩，找到一個永遠的家。

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