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10台男在馬來西亞製毒！「發貨前全被抓」新年大紅包飛了

▲▼馬來西亞成台灣販毒中轉站。（圖／馬來西亞中國報提供）

▲台灣販毒集團在馬來西亞煉毒，將馬來西亞當成販毒中轉站。（圖／馬來西亞中國報提供）

圖文／中國報

台灣販毒集團煉制大批毒品後，在發貨前即遭警方一網打盡，無法趁農歷新年前大撈一筆橫財！

被搗毀的台灣販毒集團，原以為在大馬煉毒，占有天時地利，除可從鄰國取得貨源煉毒外，也能借大馬作為中轉站，供應日本及柬埔寨毒品市場；不過他們最終在發貨前，墜入大馬警方佈下的天羅地網。

該集團也不惜耗費6萬令吉的月租，在隆市租用倉庫充當設備齊全的煉毒廠，企圖掩人耳目幹著非法勾當。

武吉阿曼肅毒局總監拿督斯里許國振透露，10名落網的台灣男子相信是負責煉毒工作的，而被捕的唯一本地男嫌犯，則是負責協調工作。

▲▼馬來西亞成台灣販毒中轉站。（圖／馬來西亞中國報提供）

▲台灣販毒集團在馬來西亞煉毒，將馬來西亞當成販毒中轉站。（圖／馬來西亞中國報提供）

根據警方查悉，落網的其中1名台灣嫌犯，疑因在台灣犯有前科，逃亡到緬甸，再轉入我國，為免遭執法單位發現其蹤跡，便花錢雇人走私大量軍火入境我國。

早前報導，許國振今天在雪州警察總部召開的記者會上透露，被警方偵破的億萬令吉毒品案，共有10名台灣籍男子落網，他們原準備將大批毒品偷偷運往日本，貨漲3倍價格後，再供應當地的癮君子。

落網台灣籍嫌犯，其中6人曾有毒品、謀殺及詐騙等犯罪前科；此外，警方也逮捕了1名泰國籍女子及1名本地男子。

▲▼馬來西亞成台灣販毒中轉站。（圖／馬來西亞中國報提供）

▲▼台灣販毒集團在馬來西亞煉毒，將馬來西亞當成販毒中轉站。（圖／馬來西亞中國報提供）

▲▼馬來西亞成台灣販毒中轉站。（圖／馬來西亞中國報提供）

初步調查，警方在這起行動中，所起獲的15把手槍、1把沖鋒槍和900枚子彈，是其中一名落網嫌犯，聘用中介從緬甸偷運入我國。

槍彈毒品「大場面」記者也震撼

16把槍械、900枚子彈，加上過億令吉毒品和5輛豪車，資深媒體記者看了後也感嘆：「從來沒有見過如此大場面」！

周日（19日）的記者會上，警方把起獲的手槍、沖鋒槍、子彈等，連同毒品等贓物一字排開，讓不少在場採訪的媒體記者深感震驚，有者更稱入行超過30多年，從沒見過如此大場面。

許國振透露，這批槍械彈藥足以威脅大馬社會的安寧與和諧，警方目前正追查該集團走私軍火到我國的動機。

「警方查悉，涉嫌走私槍械進入大馬的嫌犯，並沒有頻密入境我國的記錄，相信是為了避免引起執法當局的注意；對方據信是在入境我國後，才雇人從緬甸把槍械帶入大馬。」

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