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返鄉出車禍全身傷　女舞者動牙齒手術「缺氧5分鐘」喪命

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書เชียงรายทอล์ค、MGR Online）

▲女子出車禍之後求醫，動了牙齒手術，卻因醫療疏失缺氧5分鐘過世。（圖／翻攝自臉書เชียงรายทอล์ค）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國一名33歲女子在新加坡工作生活，在泰國廟跳舞維生，去年12月返鄉探親期間出車禍，全身擦傷，考量工作需要經常露齒笑，因此前往醫院動牙齒手術，沒想到發生醫療疏忽，導致她在手術中缺氧長達5分鐘，最終宣告不治。

新明日報報導，33歲死者凱特蘇達（Katesuda Buanark）10年前就在新加坡生活，與新加坡籍前夫有了9歲大的女兒，是新加坡的永久居民。在這段婚姻關係結束後，凱特蘇達以自由舞者身分在新加坡各個泰國廟跳舞維生，隨後與另一名男子相戀，也走到論及婚嫁的階段，男友原本打算要在今年求婚，但如今卻已天人永隔。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書เชียงรายทอล์ค、MGR Online）

▲凱特蘇達離婚後待在新加坡打工賺錢，原本男友要在今年求婚，但如今兩人已天人永隔 。（圖／翻攝自MGR Online）

凱特蘇達去年12月12日返回泰國清萊探親，19日騎摩托車外出時發生車禍，全身擦傷，包括前齒。與死者相識3年的奧欣透露，由於家人考量到傷勢可能會影響到工作，「跳舞時，她需要露齒笑，所以去動手術，誰知道人就這樣沒了」。

死者男友王先生是在接獲女友家屬的通知才得知消息，立刻訂機票趕往泰國，也在醫院見到女友，院方起初稱情況穩定，第三天卻突然說要見最後一面，難以接受，「醫院說手術沒有任何風險，女友狀態良好，結果卻沒有醒過來」，「我有很多疑問，希望院方能給一個交代」。

泰媒指出，院方事後承認醫療團隊疏失，這才導致死者手術期間缺氧長達5分鐘。

死者另一名友人格蕾絲則稱，院方雖然同意賠償，但堅稱要出示薪水單才能決定具體賠償金額，但凱特蘇達生前的薪水都是現金支付，院方一拖再拖，如今希望能引起外界關注，督促院方賠償家屬。

奧欣表示，當初凱特蘇達離婚之後，就留在新加坡打工賺錢，「據我了解，她男友對她很好，兩人快要結婚，卻發生這種事，真的很可惜」。

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