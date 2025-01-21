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也想挑戰世界紀錄！女網上「招募100男愛愛」　被土耳其政府逮捕

也想挑戰世界紀錄！女網上「招募100男愛愛」　被土耳其政府逮捕。（圖／翻攝自X）

▲女子計畫舉行百人斬活動，遭到逮捕。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

英國成人女星邦妮(Bonnie Blue)號稱成功打破世界紀錄，在12小時內與1057名男子發生性關係聲名大噪，沒想到引發模仿潮，土耳其女子阿茲拉(Azra Ay Vandan)對外宣布，她也要在成人平台OnlyFans上挑戰世界紀錄，結果遭土耳其當局逮捕。

23歲女子阿茲拉近來在網路上宣布，她計畫在24小時內與100名男子發生性關係，招募有興趣的男士參加，還會把性愛馬拉松過程放在成人平台上，向全球粉絲直播，「我的目標是先打破土耳其的紀錄，之後則會挑戰世界紀錄」。

阿茲拉驚人的言論，很快就引來土耳其當局注意，因為當地法律禁止製作淫穢畫面或影像，讓她因猥褻和拒捕等罪名，與丈夫佩德拉姆(Pedram Behdar)在伊斯坦堡市遭到警察逮捕。從網路流傳照片中可看到，阿茲拉被捕時正準備要接受整形手術，頭上還包著紗布。

阿茲拉後來對外表示，她與丈夫被拘捕期間遭到虐待與毆打，「他們抓我的頭髮，把我扔到地上，毆打我和羞辱我」，不過警方的行動並沒有讓她退縮，後來仍在網路上發表自己穿著比基尼的清涼照片，強調自己的行為沒有傷害任何人。目前阿茲拉還押候審中，丈夫已被釋放。

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