也想挑戰世界紀錄！女網上「招募100男愛愛」　被土耳其政府逮捕

▲女子計畫舉行百人斬活動,遭到逮捕。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

英國成人女星邦妮(Bonnie Blue)號稱成功打破世界紀錄,在12小時內與1057名男子發生性關係聲名大噪,沒想到引發模仿潮,土耳其女子阿茲拉(Azra Ay Vandan)對外宣布,她也要在成人平台OnlyFans上挑戰世界紀錄,結果遭土耳其當局逮捕。

23歲女子阿茲拉近來在網路上宣布,她計畫在24小時內與100名男子發生性關係,招募有興趣的男士參加,還會把性愛馬拉松過程放在成人平台上,向全球粉絲直播,「我的目標是先打破土耳其的紀錄,之後則會挑戰世界紀錄」。

Who Is Azra Ay Vandan? Turkish #OnlyFans Star Arrested Over Plan To Sleep With 100 Men In A Day. pic.twitter.com/afQajXuCig