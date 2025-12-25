　
國際

美國已婚男師「殺死情婦」放火燒她家！　只因她懷孕拒墮胎

▲▼ 。（圖／翻攝自City of La Crosse）

▲塞拉與皮克特兩人分分合合，且一直在吵架，因為塞拉發現皮克特又懷上他的孩子，但他不想負責。（圖／翻攝自City of La Crosse）

記者詹雅婷／綜合報導

美國威斯康辛州一名已婚男子涉嫌謀殺27歲懷有身孕的情婦，據信這名女子拒絕墮胎，分分合合的兩人為此爆發爭執，最終男子潛入她家殺了她之後，縱火焚燒公寓企圖掩蓋殺人罪行。男子原本在當地學校任教，在16日落網之後，遭校方停職，如今面臨殺人等多項指控。

紐約郵報報導，男子塞拉（Matthew Sierra）儘管已婚，但仍與情婦皮克特（Alexis Pickett）育有一名2歲兒子，當皮克特再度懷孕時，塞拉要求她墮胎，甚至出言威脅若是拒絕墮胎，他就要爭取兩人之間孩子的監護權。

監視器畫面顯示，塞拉今年11月13日凌晨零時45分進入皮克特住處，並在兩小時之後匆忙離去，且當時煙霧警報器已響起。警方表示，當消防人員趕抵現場，皮克特與她的寵物犬均已死亡。另外，驗屍報告證實皮克特在火災發生前就已經過世，當晚2歲兒子住在她的朋友家中。

皮克特友人透露，塞拉與皮克特兩人分分合合，且一直在吵架，因為塞拉發現皮克特又懷上他的孩子，但他不想負責。另外，塞拉妻子雖知道丈夫外遇並生子，但向當局宣稱，她以為案發夜晚丈夫在家，且從未見到丈夫離開。

塞拉已於12月16日落網，並於隔日遭校方停職，如今被控觸犯故意殺人罪、縱火罪、虐待動物致死罪等。目前他被關押在拉克羅斯郡監獄，保釋金為100萬美元（約新台幣3140萬元）。

12/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

地震畫面 翻攝自爆料網

婚姻出軌懷孕北美要聞

