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交往無套「故意讓她懷孕」　人妻怨老公不愛啪啪！網傻：很多次了

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲人妻崩潰，老公性生活次數太少。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「怎麼草食男這麼少...偏偏被我遇到？」一名人妻苦訴，交往期間就認為啪啪次數不夠多，結果老公卯起來求歡，甚至故意不戴套激戰，導致原PO懷孕，當時老公承諾婚後會增加性愛次數，她才點頭答應結婚，殊不知生完孩子後，老公1個月只給1至3次，氣得原PO感嘆人生很悲哀。

一名30歲人妻在臉書《靠北婚姻》表示，婚後老公每月僅給1至3次性生活，且持續三年未改善，一度氣得原PO抱怨「再這樣下去...我真的會偷吃！」

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原PO說，懷疑老公睪固酮太過低而導致沒性慾，但對方堅稱只是太累，並拒絕看醫生或接受婚姻諮商，讓她感到極度失落，甚至漸漸不再那麼愛對方，「雖然房事不是婚姻的一切，但覺得這件事是感情的潤滑劑，還有被愛被需要的感覺，現在只有悲哀的感覺...我們才30歲。」

事實上，原PO回想交往時期，前三個月性愛次非常正常，之後逐漸減少，原PO曾向老公坦言彼此不適合，結果老公卯起來求婚，那陣子次數才又增加，甚至故意無套讓她懷孕。

當時，老公頻頻強調婚後會調整性愛的次數，原PO對於這段婚姻也感到十分猶豫，因此糾結到懷孕7個月才登記結婚，殊不知卸貨後，老公根本騙很大，「生完一個月一次！」

對此，原PO崩潰直呼，當初是老公故意讓她懷孕，如今孩子出生卻不願照顧，而且說好的房事也不履行，令原PO後悔大罵，「真煩...要守活寡一輩子想到就覺得人生好淒慘」、「這種婚姻到底有什麼意義？要怎麼繼續走下去，身心靈都沒有得到滿足。」

底下網友熱議，「高度懷疑妳丈夫是同性戀，很多男同志會迫於社會壓力，跟異性結婚」、「羨慕...果然別人的老婆不會讓人失望」、「我比妳更慘，結婚後一年三次，清明、中秋、過年」、「一個月1至3次，蠻多的欸！一年1至3次才要哭吧」、「他只是要一個傳宗接代的子宮，簡單來說，妳不是他心中愛的那個人而已」、「不用偷吃直接離婚，根本騙婚」、「通常都是女生婚後性冷感比較多，很少男生的」。

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