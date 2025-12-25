解放軍「4套武統方案」曝！海空封鎖威脅美本土　憂台對抗意志薄弱

▲中國研製潛/艦射高超音速反艦導彈「鷹擊-20反艦導彈」（YJ-20）在93閱兵亮相。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國戰爭部（國防部）最新公布《中國軍力報告》警告，北京當局正加速軍事整備，評估解放軍最快將於2027年具備「對台作戰並取得勝利」的能力，且已準備多套武統方案。同時，報告也指出，隨著中國軍事力量快速擴張，美國本土與關島等關鍵據點面臨的安全風險正持續升高。

根據美媒《紐約郵報》，美國戰爭部於當地時間24日發布年度中國軍力評估報告，內容直指解放軍正依照中國國家主席習近平的戰略目標，調整兵力與作戰能力，力求在2027年前提供可行的軍事選項，以在台海衝突中取得「戰略性、決定性勝利」。報告指出，2027年長期被美軍視為中國完成對台軍事準備的重要時間節點，亦即所謂的「戴維森窗口」。

報告分析，解放軍持續精進多種以武力迫使台灣統一的作戰構想，包括兩棲登陸、聯合火力打擊以及海空封鎖等。其中，最具風險但也最具決定性的方案，仍是大規模聯合登島作戰。美方評估，解放軍正透過演訓與戰力整合，逐步提升跨軍種協同作戰能力。

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

美國戰爭部認為，北京可能已備妥4套武統方案。第一種為「低於戰爭門檻的脅迫行動」，透過有限軍事行動搭配經濟、資訊與外交施壓，施行網路攻擊、電子戰或針對關鍵基礎設施的打擊，製造社會恐慌，迫使台灣依北京條件談判，其成敗高度取決於台灣社會的韌性與抵抗意志，以及美國等外部力量的支持程度。

第二套方案為「聯合火力打擊行動」，以精準飛彈與空襲打擊台灣重要軍事與政府設施，削弱防禦能力並動搖民心。不過，報告也指出，這類行動需要高度複雜的跨軍種協調，解放軍在短時間內有效整合各軍種戰力，仍可能面臨挑戰。

第三為「聯合封鎖行動」，中國可能對台實施海空封鎖，切斷能源與物資進口，並結合飛彈攻勢、網路與資訊作戰，長時間施壓以迫使台灣屈服，甚至不排除占領離島，作為談判籌碼。

第四則是風險最高的「聯合登島作戰」，需取得並維持制海、制空權，突破台灣沿岸防禦，建立灘頭堡並持續增援兵力。美方評估，儘管此方案對北京而言代價巨大，但在其他手段效果有限的情況下，可能被視為最具決定性的選項。

▲解放軍自2022年來，3次圍台軍演區域比較圖。（圖／翻攝微博《央視新聞》）

此外，《紐約郵報》指出，報告同時警告中國的軍事擴張已使美國本土「日益脆弱」。中國快速發展核武、高超音速飛彈、長程飛彈、網路戰與太空作戰能力，其打擊範圍可達1500至2000浬，對美軍在印太地區的基地與航艦構成實質威脅，其中關島更被點名為首當其衝的目標。

儘管如此，美國戰爭部在報告中強調，美方並非尋求遏制或羞辱中國，而是希望透過強化嚇阻，防止任何國家在印太地區取得支配地位，並在軍事實力基礎上維持穩定與和平。