土耳其狗媽媽「叼著凍僵寶寶」求助獸醫　母愛守護暖心一幕曝光

MOTHER'S INSTINCT: Security camera footage caught the heartwarming moment a mother dog carried her unconscious, hypothermic puppy to a veterinary clinic to get help in Istanbul, Turkey. pic.twitter.com/Ck109EY3MQ — CBS Detroit (@CBSDetroit) January 17, 2025

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其伊斯坦堡一間獸醫診所的監視器畫面拍攝到感人一幕，一隻流浪狗13日用嘴叼著奄奄一息的小狗冒雨來到診所門口，似乎知道這裡的獸醫可以救小狗一命，獸醫發現後立刻伸出援手，成功把體溫過低、心率低的小狗救回來。

太陽報報導，當時小狗的身體已經冷得像冰，獸醫第一眼還不確定小狗是生是死，所幸後來發現還活著，立刻替小狗注射藥物，並把溼透的毛髮吹乾，且發現小狗的心率非常低，必須住進動物加護病房。

獸醫替大隻的流浪犬取名叫做狗媽媽（Mom），且依據畫面，當獸醫把小狗抱上診療台進行處置時，狗媽媽就守在一旁，還把頭部靠在檯面上，似乎是想要確認小狗的狀況。

獸醫奧根（Baturalp Oghan）透露，這隻狗媽媽先前在附近生下一窩小狗，但大多數都不幸過世，已經有愛心人士把其中一隻活下來的小狗帶到診所。奧根也說明，狗媽媽的奶水不足，診所正在替小狗提供額外食物。

狗媽媽與小狗都在診所接受照護，健康狀況逐漸改善。奧根也說，他與診所其他工作人員都被狗媽媽拯救小狗的決心所感動，狗媽媽很聰明，也展現出對小狗的愛，希望牠們未來能找到充滿愛的家。