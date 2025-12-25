烏克蘭放棄北約再讓步！新20點計畫曝　考慮烏東設自由經濟區

▲烏克蘭總統澤倫斯基在邁阿密與美方代表談判後，24日宣布新20點計畫。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基24日正式對外宣布，經過與美國代表團在邁阿密的周末密集談判後，雙方已就俄烏停戰問題達成一份「20點計畫」，其中最令人注目的是，基輔當局繼放棄加入北約後，又做出重大讓步，並指將考慮在烏東設立「自由經濟區」。莫斯科當局預計24日就此進行回應。

這項最新協議相較於一個月前華府提出的28點和平計畫草案，出現重大調整。澤倫斯基在記者會中強調，「現在的版本不再要求我們立即從頓涅茨克地區撤軍」，該地區目前仍有約20%的東部領土掌握在烏克蘭手中，同時也是俄羅斯軍隊的主要目標。

關於軍事部署方面，澤倫斯基指出，相較於28點計畫對莫斯科要求的「照單全收」，新版20點框架允許烏克蘭維持目前80萬人的軍隊規模，「我們將能看到一個強大的烏克蘭，獲得志願者聯盟的支持」。同時，烏美雙方也針對戰後重建與投資簽署了多項附加文件。他表示，「俄羅斯希望我們從頓涅茨克撤軍，而美國則試圖尋找解決方案。」

▲烏克蘭與美國敲定20點計畫。（圖／路透）



新版方案的核心內容包括按現有戰線實施前線凍結，並考慮在爭議區域設立「非軍事區」或美方所稱的「經濟區」。澤倫斯基透露，基輔當局對烏東領土的未來已做出重大讓步，「如果俄國允諾自烏東撤軍，在當地設立自由經濟區將是一個考慮選項」。

克里姆林宮24日證實，普丁總統已聽取特使德米特里耶夫關於20點計畫的簡報，俄方正在研擬正式回應。德米特里耶夫周末在邁阿密與美方代表舉行談判。

在新的20點計畫中，除了不逼迫烏克蘭從頓涅茨克撤軍外，也不再要求烏克蘭在法律上承諾不加入北約，這項要求原本被莫斯科視為關鍵條件。澤倫斯基明確表示，「我們放棄修改憲法來承諾不加入北約。」

此外，雙方在某些敏感議題上仍存在分歧。針對歐洲最大的核電廠「札波羅熱核電廠」管理權問題，澤倫斯基批評美方建議由莫斯科、基輔和華盛頓共同管理的提案「非常不妥且不現實」。他呼籲與川普舉行領導人級別會談，「諸如領土問題這類議題，必須在領導人層級進行討論」。札波羅熱核電廠2022年遭到俄羅斯占領至今。