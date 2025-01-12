逼女模拍私房裸照！　泰「色影師」OnlyFans爽賺190萬

▲泰國一名攝影師強迫女模拍攝裸照，並上傳至OnlyFans牟利。（圖／翻攝自KhaoSod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國知名攝影師強迫模特兒拍攝裸照與性愛影片後，上傳至色情網路平台OnlyFans供人付費觀看，藉此賺取暴利，不法所得高達200萬泰銖（約新台幣190萬元），如今他因涉嫌猥褻等多項罪名被警方逮捕。而警方更在他的手機與電腦中搜出大量不雅影片。

根據KhaoSod報導，曼谷46歲知名攝影師塔納克里（Thanakrit）因未經同意在OnlyFans上傳女模的裸照與不雅影片，供人付費訂閱，11日被警方逮捕。警方表示，這名暱稱Ohm的攝影師早在2020年就曾被指控猥褻，如今再度涉及性犯罪。

報導指出，警方最初是接獲一名模特兒通報稱，她遭到塔納克里脅迫，被逼拍攝裸照，然而事後她卻發現自己的不雅照片被公開上傳至OnlyFans，甚至還供人付費訂閱。

警方11日根據《刑法》第 287 條「製作與散播淫穢內容」逮捕塔納克里，接下來也將根據2007 年《電腦犯罪法》，對他提出指控。

塔納克里的住所同時被當作攝影工作室，警方將他逮捕後，也根據吞武里刑事法院的搜查令，在現場展開徹查。警察在現場查獲三星手機及電腦設備，並在這些電子設備中發現大量不雅照片與影片，其中部分已經被上傳至OnlyFans，供「粉絲」付費訂閱觀看。

塔納克里自認，經營OnlyFans帳號已經3年，並靠著上傳女模裸照等行為，從中賺取暴利。目前他已被押送至警局，未來將進一步接受法律程序。

警方也呼籲，模特兒和經紀公司接案時務必提高警覺，而在洽談拍攝合約與細節時，也應該詳細溝通，最好不要單獨出入，可以攜帶人員陪同，確保個人安全，也不要輕信不認識的攝影師。