英AV女優達成「12小時千人斬」紀錄！　她曝：每人只有41秒

▲邦妮聲稱，已達成在12小時內「與1057名男性」做愛的紀錄。（圖／翻攝自IG／@bonnie_blue_xox）



記者張方瑀／綜合報導

英國AV女優邦妮（Bonnie Blue）曾因許多瘋狂性愛事蹟，多次登上媒體版面，如今她更稱，已達成在12小時內「與1057名男性」做愛的紀錄，打破美國巨乳AV女優史帕克絲在2004年創下的紀錄。

▲邦妮曾因許多瘋狂性愛事蹟，多次登上媒體版面。（圖／翻攝自IG／@bonnie_blue_xox）



根據《每日郵報》報導，現年25歲的邦妮是英國知名AV女優之一，她靠著在OnlyFans發布成人內容，每月收入高達75萬英鎊（約台幣2900萬元）。過去就曾因瘋狂性愛事蹟，多次登上媒體版面，如今她更稱，已達成在12小時內「與1057名男性」做愛的紀錄。

邦妮在TikTok上傳影片表示，在12小時（720分鐘）內與1057人發生關係，平均每人約41秒，「1000大關已完成，房間內人滿為患，我們以每組5人的方式輪流進行。」

▲邦妮每月收入高達75萬英鎊（約台幣2900萬元）。（圖／翻攝自IG／@bonnie_blue_xox）



她還稱，自己完成「千人斬」後，皮膚狀況比以前更好，「一天超過1,000人！感謝那些剛成年、呼吸微弱以及已婚的男性。」

邦妮的「創舉」也打破美國巨乳AV女優史帕克絲（Lisa Sparks）在2004年創下的紀錄。當時史帕克絲在24小時內與919名男性發生關係。

邦妮去年11月曾計畫去澳洲幫助當地「勉強合法」的高中畢業生們「轉大人」，儘管備受批評，但她也強調，「這是一個安全的環境。他們需要帶護照、簽同意書，還要做酒測，這是18歲以上人士發生性行為時少見的條件。」

邦妮過去也曾前往墨西哥渡假勝地坎昆（Cancun），3周內與122名美國大學生上床而爆紅，還因為在路邊舉牌宣傳「跟我免費做愛，讓我拍下來」引發爭議。