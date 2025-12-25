白色法拉利即將拍賣　有望「飆破22億天價」原因曝光

▲Ferrari 250 GTO超跑將在美國佛州基西米舉行的Mecum拍賣會現身。（翻攝X@octane_magazine）

圖文／鏡週刊

超跑收藏界最近有個大新聞！這輛保存狀態好到不可思議的1962年Ferrari 250 GTO，即將在佛州拍賣會現身，這台傳奇跑車雖然外型內斂，但身價可不簡單，專家估計成交價可能衝上7000萬美元，相當於22億新台幣，絕對會讓全球車迷驚掉下巴。

Ferrari 250 GTO珍貴原因？

身為底盤編號3729GT的成員，它是全球唯一的原廠白色塗裝版本，這抹純白是首任車主John Coombs的品味結晶。相較於滿街的紅色法拉利，這輛白馬顯得脫俗且珍貴。加上它至今仍維持原始車況，簡直就是收藏家心目中的夢幻天菜。

這款專為GT錦標賽誕生的經典，在1962至1964年間僅生產不到40輛。車頭下的V12引擎擁有300匹馬力的強悍輸出，搭配精準的5速手排，將性能與耐用度推向巔峰。車身上的每一處通風孔位，都記錄著那段追求極致速度的黃金歲月。

與傳奇車手立下戰功

它曾與Graham Hill等傳奇車手並肩作戰，在賽場上立下赫赫戰功，更是法拉利蟬聯世界冠軍的功臣。多年來，它在各界細心呵護下維持卓越狀態，即便退役多年，它依然活躍於各大頂級車展，並擁有法拉利經典車認證的保證，這份獨一無二的歷史溫度，讓它不只是博物館裡的展品，更是拍賣會上最具威懾力的天價黑馬。



