輝達史上最大併購案！　砸6300億收購晶片新創公司Groq

▲美國晶片大廠輝達。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

輝達同意以200億美元（約新台幣6300億元）全現金收購高效能人工智慧（AI）加速晶片新創公司Groq，消息由創投公司Disruptive執行長戴維斯（Alex Davis）證實。Disruptive主導Groq今年9月的最新一輪融資。



輝達同意斥資6300億收購Groq，歷年來最大宗收購案

戴維斯表示，交易在短時間內迅速敲定。Groq於3個月前完成7.5億美元募資，當時估值約69億美元，投資人包括貝萊德、紐伯格伯曼，以及三星、思科、Altimeter與1789 Capital，其中1789 Capital合夥人之一為川普長子小唐納川普。Groq預計於24日稍晚通知投資人，這次交易不包含尚在起步階段的Groq Cloud雲端業務。

若完成併購，這將成為輝達史上最大一筆收購案。輝達過去最大併購案為2019年以近70億美元買下以色列晶片設計公司Mellanox。截至10月底，輝達現金與短期投資達606億美元，較2023年初的133億美元大幅增加。

納入Google TPU核心成員新創公司，輝達擴張晶片生態系

Groq成立於2016年，由多名前工程師共同創立，其中包括現任執行長羅斯（Jonathan Ross）；羅斯曾是Google張量處理單元（TPU）的核心開發成員之一，TPU被部分企業視為輝達GPU的替代方案。Groq今年設定營收目標為5億美元，主力產品為用於大型語言模型推論階段的AI加速晶片。戴維斯指出，輝達接觸時，Groq並未尋求出售；對此，輝達財務長克雷斯（Colette Kress）拒絕評論。

隨著資金充裕，輝達近年持續加碼投資AI與晶片生態系，包括Crusoe、Cohere，並擴大對AI雲端服務商CoreWeave的投資。

今年9月，輝達表示有意投資OpenAI最多1000億美元，並投資英特爾50億美元。另一家AI晶片新創Cerebras Systems則於10月完成逾10億美元募資後，暫緩原定IPO計畫。