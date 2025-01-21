　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

差點砍成1元！　藍白聯手NCC預算對半砍、數發部減列2億

▲▼立法院院會 不斷電審查總預算 表決到天亮 立委諸公累癱 結束後國民黨團總召傅崐萁開心鼓掌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會不斷電審查總預算表決到天亮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院20日、21日挑燈夜戰審查今年度中央政府總預算，原本在野黨鎖定國家通訊傳播委員會（NCC）、數位發展部，要將其預算砍到剩一元，最後國民黨雙雙妥協撤案，採用民眾黨團提案，將NCC業務預算對半砍3758萬、凍結10%，數位發展部則是刪減2億元。

國民黨團原先鎖定多個部會，要將單位預算減列為1元，包括NCC、數位發展部及所屬數位產業署，引起部會反彈，多個部會製作圖卡強調可能影響，院會中，在野黨立委仍挾人數優勢，通過民眾黨團提案，另保留資通安全署61萬元旅費。

國民黨團提案指出，NCC歷年來爭議不斷，民眾對於該機關信任度極低，包括政黨為何能夠針對民眾進行監控，精準取得特定時段、特定範圍的大規模電信個資，再加上新聞頻道立場偏向特定政治勢力，甚至成為進行政治鬥爭、政府認知作戰的工具。NCC監管職權一再被外界關切，例如前主委翁柏宗先前聲稱，如果NCC人事任命未獲通過，iPhone16、iPhone17的認證可能受影響，「此類手段讓人質疑，其致力於公正公平監管的承諾。」

民眾黨團提案則指出，NCC處理民眾申訴意見時，猶如總機一般，將固有職責轉嫁給一般民眾，針對電視新聞業者未經查證虛假訊息，造成當事人名譽受到不當侵害，未能定期召開會議研議處理方法，罔顧NCC基礎職能，因此除了砍半預算，也凍結10％預算，3個月內向立院交通委員會提書面報告始得動支。

此由於NCC委員至今還未提名補足，民眾黨也提案，將NCC的政務人員待遇凍結7分之4，要求NCC建請行政院儘速提名交立院審議，並於3個月內向交通委員會報告再不足額情況下之因應措施，專案報告並經同意後始得動支。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
嘉義凌晨地震「不排除是前震」！專家示警：5%機率主震還沒來
林立爆色聊女粉「10年妻出面幫道歉」！求對方男友原諒
快訊／08:50台南又震！7縣市有感　白河震度3級
嘉南高整夜地震齊發「連54震」　氣象署揭原因
差點砍成1元！　藍白聯手NCC預算對半砍、數發部減列2億
林立「邊打12強邊傳曖昧私訊」！她男友要求：250　談判內幕
吳奇隆帶家人返台過年！親友曝現況
美國回來了！　川普就職後首發文
快訊／高雄男被捅死陳屍租屋多日　兇手深夜落網
12強球員IG曖昧「閱後即焚」被控性騷　女方身分起底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

現有罷免連署作廢？藍白聯手凍中選會50%預算　公告新連署書才解凍

見證川普就職有感發文　韓國瑜：台灣視野須超越這座島嶼

國民黨大砍黨產會9成預算　監察院業務費減列50%

差點砍成1元！　藍白聯手NCC預算對半砍、數發部減列2億

罷免也要諧音哏　一張表創意滿點

川普就職　韓國瑜與俞大㵢在國會山莊觀禮

賴清德發文恭賀川普就職：台灣期盼與美國政府合作

嘉義6.4強震爆災情！　卓榮泰第一時間要求各部會掌握、馳援救災

陳玉珍縮手！公視改刪2300萬　「文化黑潮計畫」5案撤2案

進VIP包廂看川普就職轉播　陳昭姿狂讚外交部2000分：跟奇蹟一樣！

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

#總預算案 立院表決大戰！民眾黨團抓包1綠委連按3個表決器

現有罷免連署作廢？藍白聯手凍中選會50%預算　公告新連署書才解凍

見證川普就職有感發文　韓國瑜：台灣視野須超越這座島嶼

國民黨大砍黨產會9成預算　監察院業務費減列50%

差點砍成1元！　藍白聯手NCC預算對半砍、數發部減列2億

罷免也要諧音哏　一張表創意滿點

川普就職　韓國瑜與俞大㵢在國會山莊觀禮

賴清德發文恭賀川普就職：台灣期盼與美國政府合作

嘉義6.4強震爆災情！　卓榮泰第一時間要求各部會掌握、馳援救災

陳玉珍縮手！公視改刪2300萬　「文化黑潮計畫」5案撤2案

進VIP包廂看川普就職轉播　陳昭姿狂讚外交部2000分：跟奇蹟一樣！

周五北東轉有雨　小年夜起急凍「冷空氣挑戰寒流」

馬斯克2度高舉「法西斯之手」　掀熱議

現有罷免連署作廢？藍白聯手凍中選會50%預算　公告新連署書才解凍

嘉義凌晨地震「不排除是前震」！專家示警：5%機率主震還沒來

快訊／台積電跌5元至1115　台股平盤開出

見證川普就職有感發文　韓國瑜：台灣視野須超越這座島嶼

2023年上櫃113家肥貓公司現形　生華科、安國、高端疫苗上榜

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣！折合新台幣60萬　台灣今年見

快訊／川普特赦1500襲擊國會山莊暴徒　受害者家屬強烈反對

快訊／08:50台南又震！規模4.2　7縣市有感「最大震度3級」

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

政治熱門新聞

老柯不在燈卻亮了　她抓包1綠委連按3次

官校招生片喊「睡學姐旁邊」　海軍司令部急下架

進包廂看川普就職轉播　白委讚外交部

陳玉珍縮手！公視改刪2300萬　「文化黑潮計畫」5案撤2案

藍白大刀一砍！　經濟部補貼台電1千億2萬元全掰了

立院挑燈表決總預算！王婉諭整理4亂象

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

川普就職　韓國瑜領隊8人觀禮

嘉義6.4強震爆災情！　卓榮泰第一時間要求各部會掌握、馳援救災

羅一鈞跪求預算遭砲轟！王必勝發聲力挺

疑獨厚黑熊學院一場園遊會300萬　藍委900萬預算全砍

南部人恐「北上辦護照」　南服中心開砲

NCC預算遭砍剩1元薪水發不出來

總統府每月被網攻700萬次！藍白砍資安防護費　憲兵也恐沒熱水澡

更多熱門

相關新聞

陳玉珍縮手！公視改刪2300萬　「文化黑潮計畫」5案撤2案

陳玉珍縮手！公視改刪2300萬　「文化黑潮計畫」5案撤2案

國民黨立委陳玉珍近日提案刪除公視基金會23億元預算，引爆藝文界反彈，後改刪2300萬，但卻又針對文化部2024年到2027年的多年期的「匯聚臺流文化黑潮計畫」大砍13.5億，遭到批評。不過，立法院院會20日晚間處理，相關提案共有5案，撤回2案，而刪減金額也縮減至4000萬。

進包廂看川普就職轉播　白委讚外交部

進包廂看川普就職轉播　白委讚外交部

立院挑燈表決總預算！王婉諭整理4亂象

立院挑燈表決總預算！王婉諭整理4亂象

老柯不在燈卻亮了　她抓包1綠委連按3次

老柯不在燈卻亮了　她抓包1綠委連按3次

藍白大刀一砍！　經濟部補貼台電1千億2萬元全掰了

藍白大刀一砍！　經濟部補貼台電1千億2萬元全掰了

關鍵字：

立法院總預算NCC數位發展部民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

即／南部地區00:17「有感地震」！網嚇：南部超大

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

即／台南民宅天花板坍塌救出11人　黃偉哲到場勘災

即／國家警報再響！01:42南部發生有感地震

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面