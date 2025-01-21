差點砍成1元！　藍白聯手NCC預算對半砍、數發部減列2億

▲立法院會不斷電審查總預算表決到天亮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院20日、21日挑燈夜戰審查今年度中央政府總預算，原本在野黨鎖定國家通訊傳播委員會（NCC）、數位發展部，要將其預算砍到剩一元，最後國民黨雙雙妥協撤案，採用民眾黨團提案，將NCC業務預算對半砍3758萬、凍結10%，數位發展部則是刪減2億元。

國民黨團原先鎖定多個部會，要將單位預算減列為1元，包括NCC、數位發展部及所屬數位產業署，引起部會反彈，多個部會製作圖卡強調可能影響，院會中，在野黨立委仍挾人數優勢，通過民眾黨團提案，另保留資通安全署61萬元旅費。

國民黨團提案指出，NCC歷年來爭議不斷，民眾對於該機關信任度極低，包括政黨為何能夠針對民眾進行監控，精準取得特定時段、特定範圍的大規模電信個資，再加上新聞頻道立場偏向特定政治勢力，甚至成為進行政治鬥爭、政府認知作戰的工具。NCC監管職權一再被外界關切，例如前主委翁柏宗先前聲稱，如果NCC人事任命未獲通過，iPhone16、iPhone17的認證可能受影響，「此類手段讓人質疑，其致力於公正公平監管的承諾。」

民眾黨團提案則指出，NCC處理民眾申訴意見時，猶如總機一般，將固有職責轉嫁給一般民眾，針對電視新聞業者未經查證虛假訊息，造成當事人名譽受到不當侵害，未能定期召開會議研議處理方法，罔顧NCC基礎職能，因此除了砍半預算，也凍結10％預算，3個月內向立院交通委員會提書面報告始得動支。

此由於NCC委員至今還未提名補足，民眾黨也提案，將NCC的政務人員待遇凍結7分之4，要求NCC建請行政院儘速提名交立院審議，並於3個月內向交通委員會報告再不足額情況下之因應措施，專案報告並經同意後始得動支。