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陳玉珍縮手！公視改刪2300萬　「文化黑潮計畫」5案撤2案

▲陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委陳玉珍近日提案刪除公視基金會23億元預算，引爆藝文界反彈，後改刪2300萬，但卻又針對文化部2024年到2027年的多年期的「匯聚臺流文化黑潮計畫」大砍13.5億，遭到批評。不過，立法院院會20日晚間處理，相關提案共有5案，撤回2案，而刪減金額也縮減至4000萬。

民進黨立委范雲說明，文化黑潮計畫是個多年期計劃，就是希望協助台灣文化內容能夠走向國際，涵蓋文學出版、影視音、視覺到表演，去年大家稱讚的巴黎文化奧運的演出，就是這個計畫所支持的，最近得到美國國家圖書講的楊双子、金翎，還有剛拿到日本國際漫畫獎銀獎的左萱，都收到出版外譯計畫的支持，協助這些優秀的作品與創作者展翅高飛，讓世界看到。

陳玉珍所提，有關「匯聚臺流文化黑潮計畫」提案分別為第282案，編列金額1億4925萬9千，刪減1億3433萬3千，後改為刪減2000萬；第286案，編列金額1億8785萬6千，刪減1億6907萬，後改為刪減1000 萬；第254案，編列金額4億6401萬2千，刪減4億1761萬，後改為刪減1000 萬；第265案、第271案則撤案。

至於備受關注的公視預算，最終刪減2300萬、凍結25%，約5.7億。

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