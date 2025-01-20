　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

進VIP包廂看川普就職轉播　陳昭姿狂讚外交部2000分：跟奇蹟一樣！

記者袁茵／台北報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）將在台灣時間21日凌晨1時宣誓就職，受天候影響改到國會山莊內舉行，但因空間有限，台灣慶賀團無法入場觀禮；稍早在外交部努力下，台灣拿到4張於第一資本體育場（Capital One Arena）觀看直播的VIP貴賓票，已入場的民眾黨立委陳昭姿不斷向外交部表達感謝，直言「不可思議」。

總統賴清德指派立法院長韓國瑜率團赴美祝賀川普就職，團隊成員包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共8人。但由於華府嚴寒來襲，川普就職典禮改到國會山莊圓形大廳（Capitol Rotunda）舉辦，而室內空間有限，使我國慶賀團無法到現場觀禮。

但稍早王定宇貼出立委們搭乘地鐵的照片，並感謝外交部和駐美代表處同仁的努力，取得了4張第一資本體育場（Capital One Arena）VIP貴賓包廂入場券，因此與韓國瑜、柯志恩和陳昭姿在包廂內看轉播。

▲▼民眾黨立委陳昭姿到第一資本體育館（Capital One Arena）的VIP包廂觀看川普就職典禮直播。（圖／陳昭姿國會辦公室提供）

▲民眾黨立委陳昭姿到第一資本體育館（Capital One Arena）的VIP包廂觀看川普就職典禮直播。（圖／陳昭姿國會辦公室提供）

隨後，陳昭姿也自錄了一段影片，表示「我一輩子沒想到我能出現在這地方。」民眾黨派她出席川普就職典禮，大家都覺得冰天雪地，可能要站在室外參加，如今站在這裡，「跟奇蹟一樣！」讓自己可以不用在戶外受寒，能夠把所有裝備如帽子、圍巾、羽絨外套和口罩卸下來。

陳昭姿直言，自己之所以可以在此參觀，見證美國歷史與台美關係重要里程碑，「我實在非常感謝，也覺得不可思議，我們外交人員這麼出色！」今天能站在室內不受風寒，且該包廂還有食物、洗手間，真的非常感謝，這一定是太多人的努力，「當一切事情從不可能變可能、一切事情都很順利的時候，背後代表了多少人的長期努力？」

最後，陳昭姿也向外交人員點頭致謝，表示能進到這個溫暖的地方，「我真的是感謝外交部每一位同仁，我回去一定要跟大家報告，外交部同仁不是100分，是2000分，我覺得太出色了！非常謝謝他們，讓我們今天能笑著坐在溫暖的這邊，也盼望未來有更多機會參與這樣的重要場合，感謝外交部同仁努力。」

▲▼民眾黨立委陳昭姿到第一資本體育館（Capital One Arena）的VIP包廂觀看川普就職典禮直播。（圖／陳昭姿國會辦公室提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
藍委刪預算！　「公開發聲12藝人名單」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

進VIP包廂看川普就職轉播　陳昭姿狂讚外交部2000分：跟奇蹟一樣！

立院挑燈戰總預算！王婉諭控國民黨「4罪狀」：給一席立委都嫌多

總統府每月被網攻700萬次！藍白砍資安防護費　憲兵也恐沒熱水澡

官校招生片喊「睡學姐旁邊」　海軍司令部急下架影片

藍白砍預算恐波及發票獎金？　原還提案凍結1億元今撤案

八德外役監114年收容人春節懇親活動　聲聲牽掛、電話傳情暖人心　

終於拿到「川普就職典禮室內邀請票」　立委代表團搭地鐵赴現場觀禮

柯建銘不在場「燈卻亮了」！　民眾黨團抓包「1綠委連按3表決器」

羅一鈞「跪求預算」遭砲轟！王必勝發聲力挺：應珍惜國家守護神

藍白大刀一砍！　經濟部補貼台電1千億2萬元全掰了

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

【不說以為是姊妹】媳婦幫66歲婆婆改造成「街頭辣妹風」成果超成功！

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

讓老婆摸麻將決定紅包金額　老公慘噴7萬...換自己摸85元

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

汽車失控翻覆起火！司機不顧一切衝去救出父子

進VIP包廂看川普就職轉播　陳昭姿狂讚外交部2000分：跟奇蹟一樣！

立院挑燈戰總預算！王婉諭控國民黨「4罪狀」：給一席立委都嫌多

總統府每月被網攻700萬次！藍白砍資安防護費　憲兵也恐沒熱水澡

官校招生片喊「睡學姐旁邊」　海軍司令部急下架影片

藍白砍預算恐波及發票獎金？　原還提案凍結1億元今撤案

八德外役監114年收容人春節懇親活動　聲聲牽掛、電話傳情暖人心　

終於拿到「川普就職典禮室內邀請票」　立委代表團搭地鐵赴現場觀禮

柯建銘不在場「燈卻亮了」！　民眾黨團抓包「1綠委連按3表決器」

羅一鈞「跪求預算」遭砲轟！王必勝發聲力挺：應珍惜國家守護神

藍白大刀一砍！　經濟部補貼台電1千億2萬元全掰了

20歲空手道美少女曬近況！　「臉腫成2倍大」粉絲笑：變洪金寶

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

老柯不在燈卻亮了　她抓包1綠委連按3次

陸跳票不買宏都拉斯白蝦卻未與我復交　藍白刪外交部4億預算

南部人恐「北上辦護照」　南服中心開砲

藍白大刀一砍！　經濟部補貼台電1千億2萬元全掰了

分析／賴清德的閣揆終於不躺了　藍白搶錢搶糧才大夢初醒

卓批大砍預算　藍：下會期推政府誠實法

快訊／卓榮泰硬起來！痛批藍白荒謬刪預算　點名黃國昌忙著選主席

不滿陳時中喊「大罷免」　藍白聯手砍1270萬政院預算

疑獨厚黑熊學院一場園遊會300萬　藍委900萬預算全砍

NCC預算遭砍剩1元薪水發不出來

羅一鈞跪求預算遭砲轟！王必勝發聲力挺

又被爆砍「文化黑潮計畫」13.5億　陳玉珍：文人不要再仰人鼻息

全台大罷免！綠基層主戰派成形　藍營首波鎖定4人

更多熱門

相關新聞

普丁祝賀川普就職　願就烏克蘭問題對話

普丁祝賀川普就職　願就烏克蘭問題對話

美國總統當選人川普即將就職，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天表達祝賀之意，並稱他願意與美國新政府就烏克蘭和核武問題展開對話。

即／川普就職典禮現場　王定宇開箱貴賓包廂

即／川普就職典禮現場　王定宇開箱貴賓包廂

華爾街日報：川普就職演說將號召「常識革命」

華爾街日報：川普就職演說將號召「常識革命」

終於拿到「川普就職典禮室內邀請票」　立委代表團搭地鐵赴現場觀禮

終於拿到「川普就職典禮室內邀請票」　立委代表團搭地鐵赴現場觀禮

即／台灣可以參加川普就職了！立委搭地鐵趕路中

即／台灣可以參加川普就職了！立委搭地鐵趕路中

關鍵字：

民眾黨川普美國總統陳昭姿外交部

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

約砲台男星「遇過此生最小」！

全台最大玫瑰花園免費開園

24歲網紅廟會攝影師遭撞死　角頭「鴨頭」私壇慟發聲

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

精舍殺人案出庭作證　李威夫妻同日遭傳喚

396萬人領錢了！　勞保局各項年金過年前接力入帳

大砍預算！數發部急喊「無法上網買車票」　媒體人笑了

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

公視刪預算惹火演藝圈！　6藝人發聲力挺

刮刮樂大獎在新北！幸運男拜完「這尊」刮中1200萬

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面