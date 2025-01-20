進VIP包廂看川普就職轉播　陳昭姿狂讚外交部2000分：跟奇蹟一樣！

記者袁茵／台北報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）將在台灣時間21日凌晨1時宣誓就職，受天候影響改到國會山莊內舉行，但因空間有限，台灣慶賀團無法入場觀禮；稍早在外交部努力下，台灣拿到4張於第一資本體育場（Capital One Arena）觀看直播的VIP貴賓票，已入場的民眾黨立委陳昭姿不斷向外交部表達感謝，直言「不可思議」。

總統賴清德指派立法院長韓國瑜率團赴美祝賀川普就職，團隊成員包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共8人。但由於華府嚴寒來襲，川普就職典禮改到國會山莊圓形大廳（Capitol Rotunda）舉辦，而室內空間有限，使我國慶賀團無法到現場觀禮。

但稍早王定宇貼出立委們搭乘地鐵的照片，並感謝外交部和駐美代表處同仁的努力，取得了4張第一資本體育場（Capital One Arena）VIP貴賓包廂入場券，因此與韓國瑜、柯志恩和陳昭姿在包廂內看轉播。

▲民眾黨立委陳昭姿到第一資本體育館（Capital One Arena）的VIP包廂觀看川普就職典禮直播。（圖／陳昭姿國會辦公室提供）

隨後，陳昭姿也自錄了一段影片，表示「我一輩子沒想到我能出現在這地方。」民眾黨派她出席川普就職典禮，大家都覺得冰天雪地，可能要站在室外參加，如今站在這裡，「跟奇蹟一樣！」讓自己可以不用在戶外受寒，能夠把所有裝備如帽子、圍巾、羽絨外套和口罩卸下來。

陳昭姿直言，自己之所以可以在此參觀，見證美國歷史與台美關係重要里程碑，「我實在非常感謝，也覺得不可思議，我們外交人員這麼出色！」今天能站在室內不受風寒，且該包廂還有食物、洗手間，真的非常感謝，這一定是太多人的努力，「當一切事情從不可能變可能、一切事情都很順利的時候，背後代表了多少人的長期努力？」

最後，陳昭姿也向外交人員點頭致謝，表示能進到這個溫暖的地方，「我真的是感謝外交部每一位同仁，我回去一定要跟大家報告，外交部同仁不是100分，是2000分，我覺得太出色了！非常謝謝他們，讓我們今天能笑著坐在溫暖的這邊，也盼望未來有更多機會參與這樣的重要場合，感謝外交部同仁努力。」