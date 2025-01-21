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她月領35K想換工作！「職場條件」曝光...內行勸：先做好1件事

一名在汽車旅館從事櫃台接待員工作已經5年的網友上網請益「是否該換工作」，眾人聽完她的工作環境條件後，是否贊成離職引發兩極論戰。（示意圖／翻攝pixabay）

▲原PO目前是汽車旅館的櫃台，月薪35K，猶豫是否該離職跳脫舒適圈？（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

又到了年末轉職「大風吹」的時節，一名網友上網請益「是否該換工作」，眾人聽完她的工作環境環境後，是否贊成離職引發兩極論戰，唯有一個共通點正反方一致同意，就是這名原PO每天下午4點即可下班，應該把下班的時間利用起來，才有希望為自己的身價加值。

該名女網友在Dcard以「該離開舒適圈嗎」為題發文，表示在汽車旅館從事櫃台接待員工作已經5年，覺得已經成為「舒適圈」，近日常常陷入是否要換工作的掙扎中，所以上網求助。她先自述，入職5年來，薪水從28K成長到35K，年終不到1個月，但每個月會有3K到10K的小費。工作時間則是「早8晚4」，固定月休8天，見紅沒有多休、也沒有加班費。此外，由於旅館不供餐，吃飯大多是自己掏腰包叫外送。

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這名原PO還描述，自己工作的汽旅「生意很好」，主管從去年起一直說要招新人，但來了2個新人都沒有留下來，主管似乎也沒有很積極在徵人、面試，所以自己一個人當班的時候都不太敢喝水，免得去洗手間前還要麻煩人家來幫她顧櫃台。

自己評量，認為現職的好處是離家近、薪水還可以。壞處則是薪資似乎沒有什麼上升空間了，而且除了上述工作時間不敢喝水的問題外，吃飯時間也時常因為要接待客人而很不穩定，假日不能多休與沒加班費讓她也有些在意。為此時常猶豫是否要轉職銀行業、醫美診所之類的職場，希望有職場前輩們可以分享心得。

貼文一出，對於原PO是否應該離職，網友之間意見兩極，不少網友認為35K的薪水不足以面對人生，「離開比較好，發展性太低了」、「換吧，這種薪水隨便找都有」、「趕快轉職吧！當妳領到5萬，回頭看只領3萬多，妳會覺得妳在浪費時間。當妳領到8萬，妳真的會覺得辛苦是值得的。」

但也有不少網友認為，以類似的條件來看，原PO目前的職場並不差：「勸妳不要換，外面一堆累個半死還只給基本薪資的，我是做宿舍櫃檯，我覺得這工作真的不錯」、「三萬五欸…我汽旅櫃檯，全部加一加扣一扣才29K多」、「幹嘛換？舒適圈不好嗎？一堆人說離開舒適圈，到底多好高騖遠？」

不過，不管是否支持原PO離職，正反方都有人提到不能「為跳而跳」，該有明確的方向，並且努力為自己加值，才有可能越跳越好，「老實說這資歷要轉職不太容易，要拿的出相關能力的證據」、「有考慮過下班後經營副業或兼職嗎？很讚的！」「妳幹櫃檯也沒利用下班時間進修，沒專長、沒學歷，能換到哪啊？要嘛先利用下班時間進修學專長，要嘛用下班時間搞副業，不然裸辭也只能找其他櫃檯或是低階助理。」

甚至有職涯類似的前輩出面現身說法：「我自己也是做旅宿業，也做過汽旅，我覺得妳如果有其他想要試試看的工作可以去嘗試看看。我自己的感受是：這個行業只要妳有相關經驗，其實不難找類似的工作。尤其汽旅更缺人，基本有面試就是錄取，所以妳大可以去試試看自己有興趣的工作。不如預期時，大不了再回來做汽旅就好。」

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