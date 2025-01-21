　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／6.4強震爆災情！嘉義印刷廠火警「煙狂竄」　消防急救援

▲嘉義市世賢路印刷廠火警。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市世賢路印刷廠火警。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、閔文昱／嘉義報導

台灣21日0時17分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，稍早嘉義市世賢路四段163號印刷廠傳出火警，現場竄出明顯火舌濃煙，目前消防救援中。

此外，嘉義市消防局也接獲住宅火警1件，北安路北鎮街口住宅冒煙，確認為電線冒火花狀況解除；新生路808號電線杆火警1件，無延燒之虞，交由台電處理；保愛二路96號瓦斯異味查看，處理中；吳鳳南路268號瓦斯異味查看，處裡中；世賢國小警鈴作響，外觀無異狀。

▲嘉義市世賢路印刷廠火警。（圖／記者翁伊森翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／南台灣強震！台南民宅「天花板坍塌」消防救出6人　緊急送
快訊／強震爆災情！嘉義印刷廠火警「煙狂竄」
快訊／15分鐘6震！00:32台南南化區規模4.2地震　最大
快訊／凌晨規模6.4地震！高雄那瑪夏全區停電　部落黑一片慘況
快訊／11分鐘連3震！00:28台南楠西區規模4.1地震　最
快訊／連3震！台南房屋倒塌3人受困
快訊／00:26台南規模5「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／南部地區00:17「規模6.4地震」！網嚇：南部超大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／南台灣強震！台南民宅「天花板坍塌」消防救出6人　緊急送醫

快訊／6.4強震爆災情！嘉義印刷廠火警「煙狂竄」　消防急救援

快訊／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌「3人受困」

快訊／高雄楠梓傳命案！男子陳屍屋內「死亡超過1天」　現場有血跡

台88線3車追撞！大小貨車撞一團「車頭嚴重凹陷」　2人緊急送醫

農會選舉將至　基隆地檢署檢察長柯宜汾新官上任宣導反賄選

快訊／李威夫妻恐列被告！2人都在讀書會殺人現場　檢搜證追查中

快訊／「運兵車」慘遭夾擊畫面曝！台88連3撞...2傷1受困待救

快訊／台中2少女手牽手站4樓　「僵持94分鐘」成功勸說獲救

快訊／李威妻子出庭畫面曝！連帽外套+口罩...全身包緊緊保密到家

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

【阿公好帥XD】孫女幫阿公搭配穿搭變韓系潮男

快訊／南台灣強震！台南民宅「天花板坍塌」消防救出6人　緊急送醫

快訊／6.4強震爆災情！嘉義印刷廠火警「煙狂竄」　消防急救援

快訊／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌「3人受困」

快訊／高雄楠梓傳命案！男子陳屍屋內「死亡超過1天」　現場有血跡

台88線3車追撞！大小貨車撞一團「車頭嚴重凹陷」　2人緊急送醫

農會選舉將至　基隆地檢署檢察長柯宜汾新官上任宣導反賄選

快訊／李威夫妻恐列被告！2人都在讀書會殺人現場　檢搜證追查中

快訊／「運兵車」慘遭夾擊畫面曝！台88連3撞...2傷1受困待救

快訊／台中2少女手牽手站4樓　「僵持94分鐘」成功勸說獲救

快訊／李威妻子出庭畫面曝！連帽外套+口罩...全身包緊緊保密到家

快訊／6.4強震狂晃！南科廠區廠區疏散　台積電員工：很可怕

快訊／南台灣強震！台南民宅「天花板坍塌」消防救出6人　緊急送醫

6.4強震晃35秒後　阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

快訊／01:06台南楠西區規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／39分鐘連8震！00:56台南南化4.8「極淺層地震」

快訊／凌晨強震 ！全聯玻璃「全震碎」　超商飲料架倒一排

減脂、增肌可同時進行？營養師：兩者需分開效果才會好

快訊／6.4強震爆災情！嘉義印刷廠火警「煙狂竄」　消防急救援

快訊／15分鐘7震！00:32台南南化區規模4.5地震　最大震度2級

快訊／凌晨規模6.4地震！高雄那瑪夏全區停電　部落黑一片慘況曝

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

社會熱門新聞

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

高雄楠梓傳命案！男子陳屍屋內「死亡超過1天」　現場有血跡

即／「運兵車」慘遭夾擊！台88連3撞...2傷1受困

神準科技出錯貨損失百萬　竟是作業員惡搞

精舍殺人案出庭作證　李威夫妻同日遭傳喚

即／李威妻子出庭畫面曝！穿連帽外套+口罩現身

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

即／2少女手牽手站4樓94mins　成功勸說獲救

24歲網紅廟會攝影師遭撞死　角頭「鴨頭」私壇慟發聲

刮刮樂大獎在新北！幸運男拜完「這尊」刮中1200萬

即／2少女牽手站4樓外牆　僵持1小時急設氣墊救援中

愛家院長捲師生戀！大葉大學回應了

更多熱門

相關新聞

即／2少女手牽手站4樓94mins　成功勸說獲救

即／2少女手牽手站4樓94mins　成功勸說獲救

台中市一處大樓今（20）日16時50分傳出2名少女情緒激動，站上4樓外牆，警消獲報出動大批人馬救援、安撫。約18時14分左右，其中一名少女先是同意進入屋內，另一名少女則仍坐在牆邊，18時24分才點頭進入屋內，成功結束94分鐘驚魂。

彰化去年發生9起祭祀大火　這一步驟超關鍵

彰化去年發生9起祭祀大火　這一步驟超關鍵

屏東九如鄉鐵皮屋大火！女跳樓逃生

屏東九如鄉鐵皮屋大火！女跳樓逃生

金門某籃球場司令台儲藏室冒火！燃燒面積20平方公尺

金門某籃球場司令台儲藏室冒火！燃燒面積20平方公尺

台南市消防之友會春節前夕慰勞打火兄弟

台南市消防之友會春節前夕慰勞打火兄弟

關鍵字：

火災嘉義市印刷廠消防火警

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／南部地區00:17「有感地震」！網嚇：南部超大

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

快訊／00:26台南楠西區規模5地震　最大震度4級

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

即／00:28台南楠西區規模4.1地震　最大震度4級

藍委刪預算引演藝圈反彈！10藝人發聲

凌晨規模6.4地震！高雄那瑪夏全區停電

即／威力彩24摃　下期上看5.9億元

即／00:32台南南化區規模4.2地震　最大震度3級

高雄楠梓傳命案！男子陳屍屋內「死亡超過1天」　現場有血跡

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面