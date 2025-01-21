快訊／6.4強震爆災情！嘉義印刷廠火警「煙狂竄」　消防急救援

▲嘉義市世賢路印刷廠火警。（圖／記者翁伊森翻攝）
記者翁伊森、閔文昱／嘉義報導
台灣21日0時17分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，稍早嘉義市世賢路四段163號印刷廠傳出火警，現場竄出明顯火舌濃煙，目前消防救援中。
此外，嘉義市消防局也接獲住宅火警1件，北安路北鎮街口住宅冒煙，確認為電線冒火花狀況解除；新生路808號電線杆火警1件，無延燒之虞，交由台電處理；保愛二路96號瓦斯異味查看，處理中；吳鳳南路268號瓦斯異味查看，處裡中；世賢國小警鈴作響，外觀無異狀。
▲嘉義市世賢路印刷廠火警。（圖／記者翁伊森翻攝）
記者翁伊森、閔文昱／嘉義報導
台灣21日0時17分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，稍早嘉義市世賢路四段163號印刷廠傳出火警，現場竄出明顯火舌濃煙，目前消防救援中。
此外，嘉義市消防局也接獲住宅火警1件，北安路北鎮街口住宅冒煙，確認為電線冒火花狀況解除；新生路808號電線杆火警1件，無延燒之虞，交由台電處理；保愛二路96號瓦斯異味查看，處理中；吳鳳南路268號瓦斯異味查看，處裡中；世賢國小警鈴作響，外觀無異狀。
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