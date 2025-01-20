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過年燒金紙注意！彰化去年發生9起祭祀大火　這一步驟超關鍵

▲彰化市延和街燒金紙引發火警。（圖／消防局提供 資料照）

▲彰化市延和街燒金紙引發火警。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市延和街一棟五樓透天厝民宅在2024年8月間發生火災，所幸消防員迅速趕到現場，成功救出夫妻及2幼童，經調查，火災原因是燒金紙後的餘燼引燃火勢，彰化縣消防局表示，去年全縣共發生9件因祭祀燒金引起的火災，應做到人離火熄的用火安全原則，結束時最好用水淋灑確認餘燼熄滅，不再復燃後才可離開現場。

▲彰化市延和街燒金紙引發火警。（圖／消防局提供 資料照）

▲彰化縣消防局宣導春節期間燒金紙注意事項。（圖／消防局提供）

消防局表示，春節期間民眾類似的場合較多，為避免稍有不慎造成災害，應注意確保自己與周圍環境的安全，以避免火災發生，首先燒金前需選擇合適空曠地點，並準備水瓶、水桶或滅火器做好準備。確認周圍可燃雜物都移除，再使用專業金爐進行焚燒。

一旦燒金紙過程中風速過大時，應停止燃燒並及時加蓋，以避免產生飛火波及周圍，且燒金過程中也應避免兒童靠近。最後請做好人離火熄的用火安全原則，結束時最好用水淋灑確認餘燼熄滅，不再復燃後才可離開現場。

▲彰化市延和街燒金紙引發火警。（圖／消防局提供 資料照）

▲2022年和美鎮1間民宅燒金紙釀2人送醫。（圖／ETtoday資料照）

消防局指出，如果不慎因燒金飛火造成延燒，請立即大聲呼喊「失火了、失火了、失火了」，讓週遭的人知道火災發生的訊息，並撥打119通報、若火勢不大，在確保自身安全的前提下，可先試著使用身邊水源或滅火器進行初期滅火。

消防局強調，隨著時代發展，響應環保倡議，燒金燃炮儀式也可改用以功代金、電子炮取代實火燃燒的方式來進行，拜拜不用火，杜絕一切發生火災的可能，以保障你我生命財產安全，順心迎蛇年。

▲彰化市延和街燒金紙引發火警。（圖／消防局提供 資料照）

▲彰化縣消防局宣導春節期間燒金紙注意事項。（圖／消防局提供）

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