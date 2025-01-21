▲劉慶豐局長說明桃園捷運綠線延伸中壢計畫。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線延伸中壢計畫綜合規劃報告，於112年底日經行政院核定，基本設計工程經費審議報告，現由交通部及工程會審議階段，工程會副主委李怡德20日帶領相關部會人員召開現勘及審議會議。市府捷工局表示，將積極爭取中央審議通過，早日完成桃園捷運路網成環之重要交通樞紐。

市府捷工局指出，今日會議由工程會副主任委員李怡德主持，邀請中央相關部會及多位具軌道工程專業委員進行指導，桃園市政府則由捷運工程局局長劉慶豐率員至綠線G01尾軌及G25站(中壢火車站)，全程陪同現勘，並就捷運綠線延伸中壢計畫概述、路網願景、運輸需求預測與分析、工程設計理念與內容、施工計畫、替選方案、工程經費等議題進行充分說明，獲多位委員關心詢問並給予肯定。

劉慶豐局長表示，捷運綠線延伸中壢計畫全長約7.2公里，共設置5座車站(1座高架，4座地下)，總經費361.59億元，路線起於八德區捷運綠線 G01站，向西行與捷運機場線A23站共用大月台，採地下銜接轉乘，未來中壢車站可形成桃園捷運綠線、機場捷運線與台鐵的三鐵共構，同時結合中壢停三停車場用地多目標大樓BOT規劃，有效提供民眾便捷交通系統及多元複合使用空間，讓民眾可在中壢車站以最便利的方式轉乘。

▲桃園捷運綠線延伸中壢計畫，公共工程委員會審議並現勘。（圖／捷工局提供）

劉局長指出，捷運綠線延伸中壢計畫是桃園市政府自辦的第2條捷運線，完成這項計畫後，沿線將能夠服務社會住宅、國小、國中、大學、醫院等各類公共設施。同時，這條線路還能夠連接捷運機場線和桃園捷運綠線，形成桃園市境內的環狀捷運路網，可串連至桃園航空城、桃園及中壢都會區等各個重大發展區域，提供八德與中壢地區便捷的軌道運輸，同時活絡周邊區域的生活機能，是市民企盼許久的重大建設。今日審議後將依委員及與會單位所提意見儘速補正相關資料，期盼審議通過後即可辦理工程招標作業，並以120年如期如質通車營運為目標。