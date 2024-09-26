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大溪武嶺橋科技執法狂開單　李柏坊邀相關單位現勘重新檢視

▲大溪武嶺橋科技執法狂開單引熱議

▲大溪武嶺橋科技執法狂開單引熱議，李柏坊(右二)邀相關單位現勘重新檢視。（圖／李柏坊服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市警局今年6月1日起，在大溪區武嶺橋西端往崎頂方向建置「測速、闖紅燈及不依標誌、標線(由內側車道右轉介壽路)」三項科技執法，經統計三個多月來，開出紅單3828件，引發用路人質疑係交通動線設計不良，有如罰單陷阱！市議員李柏坊25日邀請相關單位現勘，要求重新檢視，避免意外事故發生，科技執法也繼續存在。

▲大溪武嶺橋科技執法狂開單引熱議

▲大溪武嶺橋科技執法狂開單引熱議。（圖／李柏坊服務處提供）

李柏坊說：大溪區台3線武嶺橋平假日車流量多，事故頻傳，因此市警局今年6月1日起在武嶺橋西端往崎頂方向建置「測速、闖紅燈及不依標誌、標線（由內側車道右轉介壽路）」三項科技執法，期增加用路人安全，減少事故發生。

然，執行科技執法三個多月來，經統計迄今共取締闖紅燈22件、未依標誌、標線、號誌行駛3693件及超速114件，共計3829件，使該路段的科技執法，引發民怨也受到熱議！李柏坊指出，該一五岔路口是比較複雜的路口，致交通狀況多，而科技執行的原意是要讓少數人的違規，接受應有的處罸，但目前科技執法的結果，是在懲罰多數駕駛人，顯然在交通規則和路況設定是需要檢討。

▲大溪武嶺橋科技執法狂開單引熱議

▲李柏坊提出改善建議圖

因此，他希望透過今日的現勘，除避免意外事故發生，也讓科技執法繼續存在，車流速度又可以增加。李柏坊強調，政府的預算有限，他並提出其改善建議是「花小錢、大效益」，即限制前往三元一街車輛必須行駛內側車道，科技執法的對象只取締外側車道的違規，違規者自然減少。

市警局交通大隊表示，該科技執法啟用迄今，共發生A2受傷交通事故7件，A3財物損失交通事故12件，較去年同期減少各3件、2件，逐漸展現科技執法成效。公路局復興工務段表示，武嶺橋過往因路口複雜易造成事故，工務段已著手規劃整體路口改善，朝向將多岔路口縮小範圍，並由各管線單位辦理遷移前置作業，預計今年12月底前完成遷移，以減少事故發生。包括：立委邱若華服務處、市警局交通大隊等相關單位，均派員前往現勘。

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