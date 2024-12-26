桃園捷運綠線列車提前3個月來台　首度曝光

▲張善政表示，去年就跟市民承諾，今年年底要讓大家看到捷運綠線的列車。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市首條自辦建設的捷運綠線，26日於北機廠舉行綠捷首列車開箱。市長張善政表示，去年就跟市民承諾，今年年底要讓大家看到捷運綠線的列車，在工程團隊努下，這個使命我們做到了！張善政感謝韓國現代樂鐵公司全力協助，

原訂在明年3月抵台的綠捷首列車，提前3個月抵達桃園，為115年的綠捷通車目標打下堅實的基礎。

▲韓國現代樂鐵致贈桃園捷運綠線列車模型。（圖／捷工局提供）



市府捷工局表示，捷運列車是活動的城市地標美學。桃園捷運綠線列車是由韓國現代樂鐵公司製造，現代樂鐵是全球名列前茅的專業車輛廠商，搭配德國西門子的Train-Guard MT號誌系統，共同打造出這列最高等級（GoA4）全自動無人駕駛列車，不僅技術領先，外觀和內裝設計也充滿現代感與科技感，堪稱科技與藝術的完美結合。

▲桃園捷運綠線列車是由韓國現代樂鐵公司製造。（圖／捷工局提供）

列車外觀是依桃園市民透過I-Voting投票活動選出的「綠意盎然」設計方案進行打造，該設計以綠色為主調，符合桃園市環境永續的城市願景，車體有別於傳統的不鏽鋼材質及鉚釘焊接方式，桃捷首列車採用最先進的鋁合金技術，並以機械手臂進行智慧焊接，讓車體輕量化、節能又兼顧結構安全。

車廂內部配置也經過貼心設計，搭載全台捷運首見的「好孕到」粉紅燈，為準媽媽們提供安心搭乘的環境。車內的旅客資訊顯示系統具備中、英、日、韓等各種語言，是國內捷運設計首創。除了設計及製造具有亮點之外，桃園捷運綠線首列車在韓國工廠也通過重重試煉，包含水密測試、車門百萬次耐久測試等，在監造團隊把關下，確認安全與各項功能無虞。

捷運工程局劉慶豐局長表示，看到首列車運抵機廠時的感動，就像父母親陪著新生兒通過各項健康檢查後，第一天接回溫暖家中的心情。張善政市長指出，桃園捷運綠線已陸續達成鋼構橋跨越高鐵、南崁溪景觀橋合龍、 高架橋全數合龍、G10-G12站潛盾隧道全數貫通、北機廠管理中心上梁、提前完成北主變電站永久送電等重要里程碑，如今隨著首列車抵達北機廠，又往115年通車目標邁進一大步。

接下來捷運工程團隊將在北機廠內進行列車靜態測試，預計於明年3月在測試軌上進一步測試相關界面，包括整合車輛系統、車載號誌設備與外部供電系統等的運作狀況，確保列車運行能保持最高安全標準後，列車將於明年下半年開上主線進行動態測試，屆時市民朋友將能看到捷運綠線列車在高架橋上行駛的畫面，捷運團隊也會持續努力，通過這一系列測試提供最便捷、安全的捷運系統，讓市民朋友坐得舒適、行得安全。